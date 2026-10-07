Tutto pronto per il Primo Gran Premio Dairago in Rosa

Una nuova gara, una scommessa sul ciclismo femminile e un debutto che richiama atlete anche oltre i confini italiani. Domenica 11 ottobre l’U.S. Dairaghese Ciclismo porta sulle strade del territorio il Primo Gran Premio Dairago in Rosa, competizione riservata alle Juniores, ragazze di 16 e 17 anni. Un appuntamento nato dalla volontà della società di offrire maggiori opportunità alle giovani cicliste e contribuire concretamente alla crescita di un movimento che «merita più spazio e attenzione», spiega il presidente della Dairaghese Ciclismo, Ivan Bandera. La risposta non si è fatta attendere: tra le iscritte figurano anche atlete provenienti da Francia e Svizzera.

«È il primo anno che organizziamo questa gara – spiega Ivan Bandera –. È riservata alle Juniores femminili, ragazze di 16 e 17 anni, e domenica sarà l’unica corsa in Italia per questa categoria. Abbiamo già l’iscrizione di una ragazza francese e di alcune ragazze svizzere: questo significa che riusciamo subito a superare anche i confini nazionali».

Percorso e orari

Il Gran Premio Dairago in Rosa, organizzato dall’ l’U.S. Dairaghese Ciclismo, con il patrocinio del Comune di Dairago e il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, si disputerà nel pomeriggio: il ritrovo è fissato alle 11.30 in via Damiano Chiesa a Dairago, presso la sede dell’U.S. Dairaghese, mentre la partenza sarà data alle 13.30, sempre in via Damiano Chiesa, nei pressi del Municipio. Il percorso toccherà Dairago, Villa Cortese, Busto Garolfo e Olcella, per poi tornare a Dairago: le concorrenti dovranno completare 14 giri per complessivi 110,60 chilometri circa. L’arrivo è previsto intorno alle 17 in via Circonvallazione a Dairago.

Una giornata per le due ruote

Quella dell’11 ottobre sarà a Dairago una vera giornata dedicata alle due ruote. Al mattino la Dairaghese proporrà la 50ª edizione della Coppa Comune di Dairago, appuntamento ormai storico riservato agli Allievi maschili, ragazzi di 14 e 15 anni. Nel pomeriggio il testimone passerà invece alle Juniores, segnando un passo nuovo per una società con oltre un secolo di storia.

«La Coppa Comune di Dairago è una tradizione che portiamo avanti ormai da cinquant’anni – ricorda Bandera –. Quest’anno abbiamo voluto affiancarle nel pomeriggio questa gara femminile di una categoria superiore. È un modo concreto per dare spazio e opportunità anche alle ragazze».

La manifestazione nasce soprattutto da una precisa scelta della società organizzatrice.

«Abbiamo voluto tentare questa avventura perché crediamo nel ciclismo femminile e vogliamo contribuire a farlo crescere, perché se lo merita – sottolinea Bandera –. Anche ai livelli più alti, nel professionismo, esiste ancora un divario tra uomini e donne nel trattamento, che va superato. Noi crediamo nelle ragazze: nella nostra stessa squadra giovanile abbiamo delle giovani cicliste ed è questa la motivazione principale che ci ha portato ad aggiungere la nuova gara femminile alla nostra storica manifestazione».

Il sostegno alla parità

Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate spiega la scelta di sostenere questa gara:

«Parlare di parità significa creare le condizioni perché uomini e donne possano partire dalle stesse opportunità e avere gli stessi spazi per dimostrare talento, capacità e determinazione. Sostenere il ciclismo femminile significa portare avanti un piccolo cambiamento reale. Come Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate crediamo che il territorio abbia un ruolo importante in questo percorso: associazioni, istituzioni, imprese e realtà come la nostra possono fare squadra per offrire alle giovani opportunità concrete reali».

I riconoscimenti

Ricco il quadro dei riconoscimenti del Primo Gran Premio Dairago in Rosa. Alla vincitrice andrà la Coppa Carrozzeria Loris, alla seconda classificata la Coppa Idra Impianti, alla terza la Coppa Emmevi Costruzioni, alla quarta la Coppa Impresa Donelli e alla quinta la Coppa Antonello Armida a.m.. Seguono la Coppa Emilio e Pinuccio Paganini a.m. per la sesta, la Coppa Olgiati Pietro a.m. per la settima, la Coppa Colombo Mocchetti Carlo a.m. per l’ottava, la Coppa Irene e Felice a.m. per la nona e la Coppa U.S. Dairaghese Ciclismo per la decima classificata.

I premi non riguarderanno soltanto le singole atlete. Alla società della vincitrice sarà assegnato il Trofeo LaVita WIZ, mentre il direttore sportivo della prima classificata riceverà la Targa Bcc Busto Garolfo e Buguggiate. Alla società che riuscirà a piazzare le migliori atlete fra le prime dieci andrà invece il Trofeo Lesta. Sono inoltre previsti tre traguardi volanti con premi offerti dalla Famiglia Mara.

Una scommessa sul futuro

Il Primo Gran Premio Dairago in Rosa si presenta dunque come qualcosa di più di una nuova gara nel calendario: è la scelta di una società storica di investire sul ciclismo femminile partendo dalle giovani e, contemporaneamente, il segnale di un territorio disposto a sostenerne la crescita. Domenica pomeriggio, sulle strade tra Dairago, Villa Cortese, Busto Garolfo e Olcella, saranno le ragazze a prendersi la scena. E per la Dairaghese potrebbe essere l’inizio di una nuova tradizione.

Sponsor del Primo Gran Premio Dairago in Rosa: Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Donelli Corrosion Protection Applications, Carrozzeria Loris, Emmevi Costruzioni Edili, Lesta, Blindosystem, Marcello Bergamo e LaVita WIZ.