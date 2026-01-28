Tutto pronto per le borse di studio del Sedriano Footbal club

Il Sedriano Football Club presenta la terza edizione del progetto “Borse di Studio Sedriano Football Club – Campioni a Scuola e nello Sport”, un’iniziativa che mette al centro i giovani atleti e il loro percorso di crescita, dentro e fuori dal campo.

Tutto pronto le borse di studio del Sedriano Footbal club

L’evento si svolgerà giovedì 29 gennaio 2026, alle ore 19.45, presso l’Auditorium di Bareggio, e rappresenta un momento pubblico di riconoscimento per quei ragazzi che hanno saputo coniugare impegno scolastico, responsabilità personale e passione sportiva.

«Nel nostro Club la parola campioni non indica solo chi vince una partita» – dichiara il Presidente Francesco Cardamone – «ma chi dimostra costanza, serietà e capacità di affrontare le proprie sfide. Premiare questi ragazzi significa valorizzare un percorso, non solo un risultato».

Il significato dell’iniziativa

In un contesto sociale in cui i giovani sono spesso esposti a modelli di successo immediato e superficiale, il Sedriano Football Club ribadisce il valore dello sport come ambiente educativo, capace di insegnare disciplina, gestione delle emozioni e rispetto delle regole.

Come ricordava Julio Velasco, “la vera vittoria è migliorarsi ogni giorno”: un principio che guida il progetto e l’attività quotidiana del Club.

Durante la cerimonia verranno premiati gli atleti del Sedriano che, nel giugno 2025, hanno concluso con ottimi risultati il ciclo di scuola secondaria di primo grado, affrontando nello stesso anno la prima stagione di calcio agonistico.

Chi parteciperà alla serata

La serata sarà condotta dalla giornalista sportiva Eva Gini e vedrà la partecipazione di Kevin Vinetot, difensore della prima squadra Eccellenza del Sedriano, con una lunga esperienza nel calcio professionistico francese e italiano, che porterà la propria testimonianza sul valore dell’impegno e della continuità nel tempo.

Accanto a lui interverrà la Dott.ssa Annalisa Alberti, psicologa clinica, che segue il Sedriano con un progetto dedicato ad atleti, staff e famiglie sul tema della gestione dell’ansia da prestazione, della comunicazione efficace e del benessere emotivo, nello sport e nella vita quotidiana.