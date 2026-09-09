Tutto pronto a Pero per la Festa dello Sport

Domenica 20 settembre Pero torna a ospitare la Festa dello Sport, giunta alla sua quinta edizione. L’appuntamento è promosso dall’Amministrazione Comunale attraverso l’Assessorato allo Sport, Cultura ed Eventi Ricreativi e l’Assessorato al Commercio e Industria.

Una giornata pensata per avvicinare cittadini di tutte le età alle tante discipline sportive presenti sul territorio, ma anche per offrire un’occasione di incontro e di festa, con il coinvolgimento delle associazioni sportive locali e delle attività commerciali.

Via Sempione chiusa al traffico

Per tutta la giornata, un lungo tratto di via Sempione sarà chiuso al traffico e diventerà uno spazio interamente dedicato a sport, animazione e intrattenimento. Tra gli appuntamenti in programma ci saranno esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, attività per bambini, musica e laboratori, insieme alla presenza di negozi, bancarelle di hobbisti e grandi gonfiabili a tema sportivo.

L’obiettivo è quello di portare lo sport fuori dalle palestre e dagli impianti, rendendolo protagonista degli spazi cittadini e creando un momento di condivisione aperto a tutta la comunità.

Il programma della giornata

Dalle 10.00 alle 19.00 – Via Sempione: Stand delle associazioni sportive locali ed esibizioni dimostrative. Musica, animazione e laboratori per bambini. Gonfiabili a tema sportivo. Negozi aperti e bancarelle di hobbisti.

Ore 19.00 – Via Sempione: Premiazione degli atleti delle associazioni sportive cittadine.