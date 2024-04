Tris di vittorie per il Rho baseball sul diamante del Marco Pistocchi

Nel fine settimana appena trascorso, tris di vittorie casalinghe sul diamante del Marco Pistocchi per gli juniores del Rho Baseball.

I giovani atleti del Rho hanno dimostrato una volta di più la loro forza e la loro determinazione, trionfando in tutte le categorie. La squadra U12 firma il primo successo in Campionato per 8 punti a 5 contro Bovisio.

Parallelamente, l'U18 ha sfidato il Legnano in una partita dal risultato incerto fino all'ultimo. Nonostante alcuni errori in attacco e difesa, i padroni di casa hanno saputo rimanere concentrati e determinati, strappando la vittoria per 7 a 6. L'ultima azione, una valida ben eseguita, ha decretato il successo del Rho.

La formazione U15 ha proseguito sulla scia dell'imbattibilità, dominando i Bulls di Rescaldina con un punteggio netto di 13 a 6. Un'ottima prestazione caratterizzata da diverse valide ben eseguite e una difesa solida e impeccabile.

Non da meno, la prima squadra ha posato delle solide basi per il Campionato imminente, superando Saronno nell'amichevole di domenica. La partita si è chiusa con un netto punteggio di 16 a 0, un segnale chiaro delle ambizioni del Rho per la stagione a venire.

I prossimi appuntamenti in programma

I prossimi appuntamenti sono fissati per il fine settimana: l’U18 affronta il Bollate sul diamante di casa, playball alle 16 in via trecate, mentre l’U12 giocherà sul campo di Senago. Domenica mattina l’U15 affronterà il Malnate in trasferta, nel pomeriggio sarà il turno della prima squadra che affronterà Ares a Milano. Nella giornata di domenica Il Marco Pistocchi ospiterà alle 13 la partita Thunder’s Five Milano – Roma All Blinds del Campionato BxC.