Treviglio non dà scampo ai Knights

Trasferta a Treviglio per i Knights, che non hanno mai grande empatia con la partita di Natale. E anche quest’anno la musica non è cambiata

La gara

L’inizio è scoppiettante con le triple di Sodero, Stepanovic e Mastroianni, a cui Treviglio risponde con Reati, anche se i Knights allungano sul 6-17 con Cizauskas.

La partita è piacevole anche se straricca di errori, Reati segna il -10, ma Legnano sfrutta i viaggi in lunetta con Mastroianni, Stepanovic e Quinti per tenersi a distanza, distanza che Rubbini e Taflaj accorciano sul 22-25 del 10’.

Sempre Taflaj segna la tripla del pareggio sul 25-25, con Legnano che si affida a Stepanovic, Sodero e Scali per il 28-31.

Da questo momento la gara vira sinistramente verso la solita rumba del tiro tre, con soluzioni estemporanee e sinceramente poco spettacolari, che alternano le due squadre al vantaggio.

I margini sono minimi o spesso il tabellone del palazzo trevigliese segna il pareggio che, per altro, rimane anche al suono della seconda sirena sul 41-41.

Dopo i canestri di Marcius e Mastorianni, Reati segna la doppia tripla del +6 TAV, Morina realizza il +8 del 51-43 e Galassi la tripla: al 25’ realisticamente finisce la partita con Treviglio che va 54-43.

Durante il resto del quarto Legnano è intenta ad inseguire e uno sforzo di De Capitani, Riva e Cizauskas mette insieme il 0-8 che porta i Knights sul 56-53, ma si vede che Legnano non ha la zampata per riaprirla definitvamente; Treviglio trova di nuovo 6 punti vantaggio e chiude 62-57 al 30’.

L’ultimo periodo vede sempre Treviglio davanti per 6-8 punti che diventano dopo qualche minuto, 14 con i canestri di Rubbini del 73-59. Knights che segnano qualche canestro ma, solo al 37’, il gioco da 3 punti di Stepanovic si portano al -7 del 80-73

Un ultimo sussulto arriva con il canestro di Cizauskas e il libero per tecnico di Sodero del 83-79, ma nel finale Treviglio chiude i conti per 85-79, con il fallo molto tattico e astuto a meno di un secondo della fine di Reati.

Partita di Natale che come spesso negli ultimi anni non vede regali sotto l’albero per i Knights che dopo le cene e i pranzi si ritroveranno per preparare l’ultima gara di andata del 28 dicembre contro Fiorenzuola.

Il tabellino

TAV TREVIGLIO BRIANZA BASKET – SAE SCIENTIFICA-SOEVIS LEGNANO 85-79 (22-25, 19-16, 21-15, 23-23)

TAV Treviglio Brianza Basket: Marco Restelli 20 (1/2, 5/7), Michele Rubbini 19 (3/3, 1/6), Celis Taflaj 13 (2/3, 2/5), Davide Reati 12 (2/2, 2/4), Pietro Agostini 8 (1/3, 1/2), Aleksandar Marcius 5 (2/4, 0/0), Richard Ygor Morina 5 (1/3, 1/5), Matteo Galassi 3 (0/2, 1/6), Tommaso Rossi 0 (0/3, 0/1), Yuri Pedrocchi 0 (0/0, 0/0), Alessandro Daccò 0 (0/0, 0/0), Theo Anchisi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 26 – Rimbalzi: 35 11 + 24 (Aleksandar Marcius 10) – Assist: 18 (Michele Rubbini 8)

SAE Scientifica-Soevis Legnano: Guglielmo Sodero 15 (3/7, 1/6), Arsenije Stepanovic 14 (2/4, 2/4), Mattia Mastroianni 13 (1/2, 3/5), Vytenis Cizauskas 12 (5/9, 0/2), Guido Scali 7 (3/4, 0/1), Alessandro Riva 6 (3/3, 0/1), Francesco Oboe 5 (1/1, 1/5), Andrea Quinti 5 (1/2, 0/1), Francesco De Capitani 2 (1/2, 0/0), Edoardo Pirovano 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 23 – Rimbalzi: 25 5 + 20 (Vytenis Cizauskas 8) – Assist: 20 (Vytenis Cizauskas 10)