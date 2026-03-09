Trentadue coppie formate da un uomo e una donna, rigorosamente non sposati tra loro, pronte a sfidarsi a colpi di bocce. È questa la formula originale che caratterizza anche quest’anno il tradizionale torneo organizzato dal Milan Club Busto Garolfo, in memoria di Antonio Raimondi, uno dei soci fondatori del club bustese.

Trentadue coppie pronte a sfidarsi a bocce al torneo del Milan Club

Un appuntamento che affonda le radici nella storia del Milan Club Busto Garolfo, associazione fondata nel 1964 e da allora attiva non solo nella promozione della passione rossonera, ma anche nella vita sociale del paese. «E’ il quarto torneo dedicato a mio padre, ma il ventiquattresimo che organizziamo», spiega Gianni Raimondi, figlio di Antonio e attuale presidente del Milan Club di Busto Garolfo, associazione che è stata recentemente insignita di una onorificenza civile per l’attività svolta a favore della comunità dal Comune di Busto Garolfo e che viene sostenuta dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate per la sua attività che svolge a favore della comunità.

Saranno dunque 64 i partecipanti che scenderanno in campo al Bocciodromo di Busto Garolfo, in via Don Savio, per una competizione che mescola divertimento, spirito di amicizia e sana rivalità. Le coppie sono state formate a sorteggio proprio per favorire la socialità e creare nuove conoscenze, evitando che a giocare insieme siano marito e moglie. Un dettaglio che rende il torneo ancora più curioso e coinvolgente, trasformando le partite in un’occasione di incontro tra persone che spesso non si conoscono e che finiscono per fare squadra per tutta la durata della gara.

Il torneo entrerà nel vivo nelle serate di martedì 10, giovedì 12 e venerdì 13 marzo, con l’inizio delle batterie fissato alle 21. Ai partecipanti sarà richiesto di indossare scarpe ginniche e di attenersi al regolamento interno della manifestazione, la quota di partecipazione è fissata in 5 euro.

Come funziona il gioco

Il meccanismo di gioco è semplice e accessibile anche a chi non è un giocatore abituale: chi riesce ad avvicinare maggiormente la propria boccia al pallino conquista il punto. Una formula che rende le partite dinamiche e aperte a tutti, mantenendo quell’atmosfera di convivialità che da sempre contraddistingue il torneo.

La sede del Milan Club si trova in piazza Cavour 19/21 e nel corso degli anni l’associazione è diventata un punto di riferimento per la comunità locale, organizzando eventi, momenti di aggregazione e iniziative solidali.

Il ruolo della Bcc di Busto Garolfo

La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate affianca l’associazione nelle iniziative rivolte al territorio e sostiene il lavoro che il Milan Club porta avanti durante tutto l’anno. «Lo sport ha un valore che va ben oltre il risultato o la competizione. – spiega Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate – È prima di tutto un momento di incontro, di socialità e di condivisione, capace di rafforzare il senso di comunità e di creare relazioni tra le persone. Discipline popolari come il gioco delle bocce diventano così uno strumento prezioso per unire generazioni diverse, amici, famiglie e nuovi partecipanti, trasformando una gara in un momento di amicizia e partecipazione. Come Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate crediamo molto nel valore dello sport vissuto a livello locale, perché rappresenta uno dei modi più concreti per costruire comunità. Il Milan Club Busto Garolfo con passione e dedizione dagli anni Sessanta è promotore di iniziative capaci di coinvolgere il paese e di offrire occasioni di aggregazione. Il loro impegno dimostra quanto il volontariato e la partecipazione civica siano fondamentali per mantenere vivo il tessuto sociale del territorio».

Al termine delle premiazioni, come da tradizione, il Milan Club offrirà a tutti i partecipanti e ai presenti un rinfresco benaugurante, chiudendo così tre serate che si preannunciano all’insegna dello sport, della convivialità e dello spirito di comunità. Tra una bocciata e l’altra, ancora una volta, il vero successo sarà vedere il bocciodromo riempirsi di persone e di amicizie.