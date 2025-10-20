Gara Regionale LA GAM individuale per gli atleti della Perseverant Asd di Legnano.

Tre podi per gli atleti Perseverant ai campionati di Mortara

Grande successo per i ragazzi di Legnano che hanno svolto la gara regionale di Mortara dove si sono distinti conquistando ben tre’ podi e buoni piazzamenti.

Per la categoria Allievi A1, il giovane Thomas Teramo si piazza al primo posto, Riccardo Dalle Fratte 9, Andrea Marcolongo 10, Jonathan Amati 12.

Per la categoria Allievi A2 sale sul primo gradino del podio Mattia Nebuloni mentre il compagno Francesco Bani si piazza al 4 posto.

Per la categoria Allievi A3 Ludovico Salsano si piazza al secondo posto.

Soddisfazioni per il tecnico Elena Colombo, per il presidente Roberto Bani e per tutta la dirigenza per le buone prestazioni e per il percorso di crescita molto positivo di questi ragazzi.