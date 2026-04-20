Trasferta amara per i Knights in Sicilia

Stepanovic apre le marcature seguito da Scali, Jasaitis la infila da 3 per due volte e il tiro di Mastorianni da vicino segna il pareggio sul 6-6.Da qui la Orlandina mette un primo parziale di 7-0 con Moltrasio, Jasaitis e Rapetti che costringe Piazza al timeout.Stepanovic segna dal libero, ma l’inerzia è per l’Orlandina che arriva al +8 del 19-11 con Pollone e al +11 del 24-13 con i punti di Simon, che chiudono il primo quarto.

Nel secondo periodo il centro di Gaetano vale il 26-14, con Legnano che commette troppi errori in attacco per poter essere a contatto.

Il gioco da 3 punti di Scali permette ai Knights il -10, ma Contento infila la tripla del 31-18, legittimando un vantaggio che Legnano non riesce ad impensierire.

L’affare legnanese arriva negli ultimi minuti del quarto con i liberi di Oboe, la tripla dall’angolo di Stepanovic e dopo qualche azione quella in transizione di Oboe che porta il punteggio sul 37-30 a metà gara.

Dopo i canestri iniziali di Stepanovic e Jasaitis, Capo D’Orlando prova ancora la fuga sul +8 con la tripla di Moltrasio, ma qui arriva il momento migliore per la SAE Scientifica Soevis che, con i liberi di Sodero e la tripla di Scali, arriva al 44-41 che riapre la partita.

Peccato che qui Legnano si inceppi e, al rientro da timeout, l’Orlandina piazzi il 10-0 che demoralizza i Knights ed esalta i siciliani sul 54-41.

Il quarto poi si chiuderà sul 59-47, con una serie ipoteca di Capo D’Orlando per la vittoria finale.

All’inizio dell’ultima frazione Legnano accorcia con Scali e Quinti sul 59-51, stazionando per molti tratti tra il -9 e il -7, ma negli ultimi 4’, quando poteva esserci un rientro ancora più netto, Capo D’Orlando torna oltre i 10 punti di vantaggio sul 72-59, per poi chiudere senza problemi per 72-61 al 40’.

Un’occasione sprecata per fare un netto passo avanti verso i playoff, ma visto i risultati di giornata, a Legnano basterà vincere anche di un solo punto il derby contro Treviglio nell’ultima giornata di campionato per accedere ai playoff addirittura come quinti; in caso di sconfitta anche i risultati delle altre partite influiranno sulla posizione finale.