Trasferta amara per i Knights in Sicilia

La gara
Da qui la Orlandina mette un primo parziale di 7-0 con Moltrasio, Jasaitis e Rapetti che costringe Piazza al timeout.
Stepanovic segna dal libero, ma l’inerzia è per l’Orlandina che arriva al +8 del 19-11 con Pollone e al +11 del 24-13 con i punti di Simon, che chiudono il primo quarto.
Nel secondo periodo il centro di Gaetano vale il 26-14, con Legnano che commette troppi errori in attacco per poter essere a contatto.
Il gioco da 3 punti di Scali permette ai Knights il -10, ma Contento infila la tripla del 31-18, legittimando un vantaggio che Legnano non riesce ad impensierire.
L’affare legnanese arriva negli ultimi minuti del quarto con i liberi di Oboe, la tripla dall’angolo di Stepanovic e dopo qualche azione quella in transizione di Oboe che porta il punteggio sul 37-30 a metà gara.
Dopo i canestri iniziali di Stepanovic e Jasaitis, Capo D’Orlando prova ancora la fuga sul +8 con la tripla di Moltrasio, ma qui arriva il momento migliore per la SAE Scientifica Soevis che, con i liberi di Sodero e la tripla di Scali, arriva al 44-41 che riapre la partita.
Peccato che qui Legnano si inceppi e, al rientro da timeout, l’Orlandina piazzi il 10-0 che demoralizza i Knights ed esalta i siciliani sul 54-41.
Il quarto poi si chiuderà sul 59-47, con una serie ipoteca di Capo D’Orlando per la vittoria finale.
All’inizio dell’ultima frazione Legnano accorcia con Scali e Quinti sul 59-51, stazionando per molti tratti tra il -9 e il -7, ma negli ultimi 4’, quando poteva esserci un rientro ancora più netto, Capo D’Orlando torna oltre i 10 punti di vantaggio sul 72-59, per poi chiudere senza problemi per 72-61 al 40’.
Un’occasione sprecata per fare un netto passo avanti verso i playoff, ma visto i risultati di giornata, a Legnano basterà vincere anche di un solo punto il derby contro Treviglio nell’ultima giornata di campionato per accedere ai playoff addirittura come quinti; in caso di sconfitta anche i risultati delle altre partite influiranno sulla posizione finale.
Il tabellino
Infodrive Capo d’Orlando: Jacopo Rapetti 13 (6/9, 0/0), Vittorio Moltrasio 11 (1/1, 3/6), Matteo Pollone 10 (3/5, 1/4), Gianmarco Bertetti 9 (0/1, 2/3), Franco Gaetano 8 (4/6, 0/0), Simas Jasaitis 7 (2/6, 1/2), Marco Contento 4 (0/0, 1/2), Matteo Palermo 4 (0/1, 0/3), Ugo Simon 4 (2/4, 0/0), Luca Antonietti 2 (1/3, 0/2), Luca Carrabotta 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 10 / 11 – Rimbalzi: 33 8 + 25 (Jacopo Rapetti 5) – Assist: 20 (Gianmarco Bertetti 5)
SAE Scientifica-Soevis Legnano: Guido Scali 16 (6/7, 1/3), Arsenije Stepanovic 13 (3/7, 1/4), Francesco Oboe 8 (1/7, 1/1), Vytenis Cizauskas 7 (2/4, 0/0), Guglielmo Sodero 6 (2/5, 0/4), Andrea Quinti 6 (3/3, 0/0), Mattia Mastroianni 4 (1/2, 0/1), Alessandro Riva 1 (0/0, 0/0), Francesco De capitani 0 (0/1, 0/3), Tommaso Bellini 0 (0/0, 0/0), Edoardo Pirovano 0 (0/0, 0/1)
Tiri liberi: 16 / 20 – Rimbalzi: 26 7 + 19 (Arsenije Stepanovic 7) – Assist: 10 (Guglielmo Sodero 6)