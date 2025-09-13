Torna la Milano-Rapallo: ritrovo ad Albairate

Torna sabato 20 settembre la Milano-Rapallo, storica corsa ciclistica giunta alla 60esima edizione.

Si avvicina la 60esima Milano-Rapallo

La manifestazione, organizzata dall’Asd Team Velo Val Fontanabuona, è stata presentata a Palazzo Lombardia durante una conferenza stampa a cui ha partecipato il sottosegretario regionale con delega allo Sport e Giovani, Federica Picchi.

Erano presenti anche l’organizzatore della competizione, Roberto Portunato, il sindaco di Albairate, Fabio Crivellin, il consigliere di Regione Lombardia, Marco Bestetti, il consigliere di Fci Lombardia, Claudio Roncalli. L’incontro è stato moderato dal giornalista Massimo Langomarsino.

La gara

La gara, riservata alla categoria Elite/Under 23, è inserita nel calendario internazionale Uci di categoria 1.2. Il percorso è lungo 181 chilometri e si snoda su tre regioni – Lombardia, Piemonte e Liguria – in un viaggio tra pianura, colline e mare, fino al traguardo sul lungomare Vittorio Veneto di Rapallo.

Il piano organizzativo prevede il ritrovo ufficiale ad Albairate (MI) dalle ore 7, con partenza fissata alle ore 12 da Soria Vecchia, Ozzero (MI). L’arrivo è stimato intorno alle 16,20 a Rapallo, dopo aver affrontato tre Gran Premi della Montagna decisivi: Passo della Scoffera, Colle Calcinara e Colle Caprile, con la salita finale al Passo della Ruta prima della discesa conclusiva verso il mare.

“Uniti territori e comunità”

“La Milano-Rapallo – ha dichiarato il sottosegretario Picchi – è una gara che unisce territori e comunità, dal cuore pulsante della Lombardia fino al meraviglioso mare della Liguria. Questa competizione, arrivata alla 60esima edizione, rappresenta una ricorrenza storica e l’occasione per rilanciare una tradizione ciclistica che continua ad appassionare migliaia di persone. Regione Lombardia sostiene con convinzione eventi di questo calibro, capaci di promuovere lo sport, la cultura del ciclismo e il legame con i territori attraversati”.

La Milano–Rapallo 2025 conferma così la propria rilevanza nel panorama sportivo nazionale e internazionale, consolidandosi come un appuntamento di prestigio e di grande impatto culturale e sportivo. Venerdì 12 settembre la corsa sarà presentata anche in Regione Liguria.