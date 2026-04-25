Torna la grande festa del calcio giovanile

Il Calcio Canegrate ha ufficializzato il programma dei tornei giovanili in calendario per la primavera 2026 presso il Centro Sportivo “Sandro Pertini” di Canegrate, confermandosi ancora una volta punto di riferimento per il calcio di base del territorio.

L’iniziativa

Con questa lunga serie di appuntamenti, il Canegrate aprirà le porte del proprio centro sportivo a centinaia di giovani atleti, famiglie e appassionati per giornate all’insegna non solo del grande calcio giovanile, ma anche del divertimento, della condivisione e dello spirito

sportivo. Durante tutte le manifestazioni saranno inoltre attivi punti ristoro dedicati al pubblico e alle squadre partecipanti, per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente e accogliente.

La rassegna prenderà il via oggi, 25 aprile, con due appuntamenti dedicati ai più giovani. La “U13 Bulldog Cup”, riservata ai classe 2013, vedrà la partecipazione di società di prestigio come Sedriano, Brusaporto, Castellanzese, Cimiano, Universal Solaro, Cistellum Cislago, Ardor Lazzate, Uesse Sarnico e dei padroni di casa.

Nella stessa giornata andrà in scena anche la “U8 Next Generation Cup” per i nati nel 2018, con la presenza di Varesina, Castellanzese, ASCOB 91 Cormano, Torino Club Gallarate, Union Novara, Cistellum Cislago, Itala Lurate Caccivio e Calcio Canegrate.

Gli altri tornei

Il 1° maggio sarà invece la volta della “U12 Bulldog Cup” dedicata ai classe 2014. Al torneo prenderanno parte Enotria, Rozzano Calcio, Castellanzese, Sedriano, Baveno Stresa, Accademia Inveruno, Universal Solaro, Cistellum Cislago, Accademia Borgomanero e i padroni di casa del Canegrate, in concomitanza si affronteranno squadre 2017 nella “U9 Next Generation Cup”.

Il programma proseguirà il 10 maggio con il torneo “U11 Memorial Simone Megna”, seguito il 17 maggio dalla “U11 Junior League”.

Grande spazio sarà dedicato anche ai memoriali intitolati a G. Zito: il 24 maggio andranno in scena il “U12 Memorial G. Zito” e il “U9 Memorial G. Zito”, mentre il 31 maggio toccherà alle categorie U13 e U7.

La manifestazione si concluderà il 7 giugno con due tornei riservati agli Under 10: la “U10 Junior League” e il “U10 Memorial Simone Megna”.

Tutti gli eventi si svolgeranno presso il Centro Sportivo “Sandro Pertini” di Canegrate, in via Terni 1. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di crescita sportiva e aggregazione per centinaia di giovani calciatori, confermando l’impegno del Calcio Canegrate nella promozione dello sport giovanile e dei valori educativi legati al calcio.