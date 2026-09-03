Torna la Festa dello Sport a San Giorgio su Legnano

Sport protagonista a San Giorgio su Legnano con una giornata interamente dedicata alle associazioni, alle discipline e alla possibilità di mettersi alla prova. Domenica 6 settembre, dalle 10 alle 17, torna la Festa dello Sport, organizzata dalla Pro Loco San Giorgio su Legnano APS con l’amministrazione comunale di San Giorgio su Legnano e il locale assessorato allo sport e gode il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Una manifestazione pensata non soltanto come vetrina per le numerose realtà sportive del territorio, ma soprattutto come occasione per bambini, ragazzi e adulti di conoscere da vicino attività differenti, assistere alle esibizioni e, in molti casi, provare direttamente una disciplina.

La festa si svilupperà nel cortile delle primarie Rodari, largo Falcone e Borsellino e il prato di via Don Luigi Sturzo. Dalle 10 alle 17 questi luoghi si trasformeranno in una sorta di grande palestra a cielo aperto, con dimostrazioni, prove, partite, momenti informativi ed esibizioni proposti dalle associazioni partecipanti. Un programma che mette insieme sport di squadra e discipline individuali, danza, atletica, attività all’aria aperta e specialità meno conosciute, offrendo così ai visitatori l’opportunità di scoprire l’ampiezza dell’offerta sportiva presente tra San Giorgio su Legnano e i comuni dell’Altomilanese.

Un percorso di orientamento sportivo

«La possibilità di vedere da vicino tante discipline diverse, incontrare direttamente istruttori e associazioni, fare domande e soprattutto partecipare alle prove trasforma questa giornata in un vero e proprio percorso di orientamento sportivo – spiega la Pro Loco di San Giorgio su Legnano –. Spesso bambini e ragazzi conoscono soltanto gli sport più diffusi, mentre sul nostro territorio esiste un patrimonio molto più ampio di associazioni e discipline che merita di essere scoperto. La Festa dello Sport nasce proprio con l’obiettivo di riunire queste realtà in un unico grande appuntamento e permettere alle famiglie di conoscerle senza filtri, osservando le attività e sperimentandole direttamente. Settembre, con l’inizio della nuova stagione sportiva, è il momento ideale per farlo: molti genitori si interrogano su quale attività proporre ai propri figli e molti ragazzi sono alla ricerca dello sport nel quale possano sentirsi maggiormente coinvolti e valorizzati. Poter provare, confrontarsi con gli allenatori e conoscere chi già pratica una determinata disciplina può aiutare a compiere una scelta più consapevole».

A sostenere l’iniziativa è anche la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, confermando l’attenzione della banca di credito cooperativo verso le manifestazioni capaci di creare occasioni di aggregazione e di valorizzare il lavoro delle associazioni locali. «Dietro ogni società sportiva ci sono allenatori, dirigenti, volontari e famiglie che dedicano tempo ed energie agli altri e che, spesso lontano dai riflettori, svolgono una vera funzione educativa e sociale,– afferma Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate –. Lo sport, soprattutto quando nasce dall’impegno quotidiano di società, associazioni e volontari profondamente radicati nei nostri paesi, rappresenta molto più di un’attività fisica o di una competizione, è anche uno dei luoghi nei quali una comunità costruisce relazioni, combatte l’isolamento e crea occasioni di inclusione e partecipazione.. È la stessa idea di comunità che appartiene alla storia del credito cooperativo: persone che si mettono insieme, condividono responsabilità e risorse e contribuiscono alla crescita del luogo in cui vivono».

Le associazioni in piazza

Numerose le realtà che hanno aderito all’iniziativa: Art’è Ballet, A.S.D. Ike, ADS Unione Sportiva Sangiorgese con le sezioni di atletica, Nordic Walking e volley, ASD Centro Minibasket Altomilanese insieme a Sangiorgese Basket SSDRL, Calcio San Giorgio, AST Frogs Legnano, Istituto Sportivo E. Fermi, ASD Sci Club Diamante di Canegrate, Club Scherma Legnano ASD, Legnano Baseball Softball a.s.d., Club Subacqueo Amici del Blu, G. Catizone TOP TENNIS Academy – Tennis Canegrate e ASD Free to Dance. A queste si aggiunge naturalmente la Pro Loco San Giorgio su Legnano APS, organizzatrice dell’appuntamento.

Il programma, che potrà essere soggetto a variazioni, prevede per Art’è Ballet attività di divulgazione ed esibizioni, mentre A.S.D. Ike sarà presente con momenti informativi e una propria esibizione. Particolarmente articolata sarà la proposta dell’Unione Sportiva Sangiorgese, presente con tre differenti discipline. L’atletica sarà protagonista dalle 10 alle 12.30 e nuovamente dalle 14 alle 17, utilizzando la pista e il prato adiacente: sarà possibile avvicinarsi al salto in alto, al salto in lungo e alla velocità, scoprendo sul campo alcune delle specialità fondamentali dell’atletica leggera.

Nordic Walking, volley e basket

Negli stessi orari, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 17, spazio anche al Nordic Walking. Sul prato adiacente saranno organizzate dimostrazioni e, all’inizio di ogni ora, sarà proposta una prova gratuita, permettendo così anche a chi non ha mai praticato questa attività di sperimentarne direttamente tecnica e caratteristiche. La sezione volley dell’Unione Sportiva Sangiorgese sarà invece impegnata nella palestra, sempre nelle due fasce orarie 10-12.30 e 14-17, con dimostrazioni e prove aperte a chi desidera avvicinarsi alla pallavolo.

Il basket avrà un proprio spazio grazie all’ASD Centro Minibasket Altomilanese e alla Sangiorgese Basket SSDRL, che nel corso della giornata proporranno attività di divulgazione e partite, dando la possibilità soprattutto ai più giovani di entrare in contatto con una disciplina che vanta una lunga tradizione sul territorio. Accanto alle attività programmate troveranno spazio gli stand e le proposte delle altre associazioni presenti, dal calcio al football americano, dalla scherma al baseball e softball, dallo sci alle attività subacquee, fino al tennis e alla danza.

«Non mancate!» è l’appello della Pro Loco d San Giorgio su Legnano