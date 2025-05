Gara4 per i Knights che giocano al PalaTiziano il primo match point contro la Luiss Roma, dopo aver recuperato il fattore campo sabato scorso.

Torna in parità la serie playoff fra i Knights e Roma

Anche se questa serie è un continuo de javù delle puntate precedenti, Gara4 inizia sorprendentemente bene per Legnano che al canestro di Falluca, risponde con Raivio, Sodero e Oboe per il 2-8 dei primi 3 minuti. Bottelli apre il suo show personale con la tripla (tutti i suoi 14 punti nel primo quarto), e anche se Legnano continua a segnare con Agostini e Mastroianni, sempre Botteli trascina i suoi fino al 18-15 dei primi 10’.

Nel secondo periodo la gara è decisamente più equilibrata con Scali e Gallizzi che sono particolarmente ispirati in attacco, mentre per Roma Rocchi, Ferrara e Salvioni sono quelli che riescono a concretizzare di più per la Luiss. Un colpo al naso per Oboe, lo mette fuori gioco, prima di un problema muscolare al polpaccio e Legnano inizia a faticare in attacco. Villa pareggia con la tripla del 35-35, e poi è Salvioni a chiudere il primo tempo con il canestro del 41-39.

La seconda parte della partita

Nel terzo quarto classico allungo per Roma che, come sempre e più volte, arriva quasi alla doppia cifra di vantaggio sul 50-41, poi sul 54-45, prima che Legnano piazzi un break con Scali, Gallizzi, Agostini e Raivio per il pareggio sul 54-54 che sancisce anche la fine del terzo periodo.

Ultimo quarto agonico con Roma che prova il +4 con Salvioni e Ferrara, ma Knights che recuperano e sorpassano con il canestro di Agostini sul 62-63. Falluca segna da 2 e Sodero da 3, ma i liberi di Ferrara e quello di Scali fissano il 66-67 a poco più di un minuto alla fine.

Pugliatti converte due liberi e Sodero infila un tiro siderale che per un paio di centimetri non è da tre punti per il 68-69. Purtroppo questo sarà decisivo.

Infatti sulla rimessa in attacco di Roma, Legnano si perde difensivamente e Ferrara segna un facile terzo tempo da riscaldamento in mezzo all’area, che vale il 70-69 finale.

Occasione buttata da Legnano che ora dovrà cercare di chiudere la serie in casa alla Soevis Arena giovedì 22/05 alle 20.30.

Il tabellino della partita

LUISS ROMA - SAE SCIENTIFICA LEGNANO 70-69 (18-15, 23-24, 13-15, 16-15)

Luiss Roma: Edoardo Bottelli 14 (1/3, 4/5), Matteo Ferrara 14 (6/9, 0/0), Riccardo Salvioni 12 (5/8, 0/2), Fabrizio Pugliatti 11 (2/6, 1/2), Matteo Fallucca 7 (2/3, 1/5), Francesco Villa 3 (0/2, 1/2), Simone Rocchi 3 (0/1, 1/2), Marco Pasqualin 2 (0/3, 0/1), Thomas Van ounsem 2 (1/4, 0/0), Matija Jovovic 2 (0/0, 0/0), Mattia Graziano 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 16 - Rimbalzi: 33 8 + 25 (Riccardo Salvioni 12) - Assist: 16 (Francesco Villa 4)

SAE Scientifica Legnano: Pietro Agostini 14 (4/7, 1/3), Guido Scali 13 (4/4, 1/2), Guglielmo Sodero 11 (2/5, 2/5), Ezio Gallizzi 10 (2/5, 2/5), Nik Raivio 8 (3/9, 0/1), Mattia Mastroianni 5 (0/3, 1/5), Francesco Oboe 5 (1/2, 1/3), Andrea Quarisa 3 (1/2, 0/0), Tommaso Lavelli 0 (0/0, 0/0), Francisco Fernandez 0 (0/0, 0/0), Sebastiano Colombo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 14 - Rimbalzi: 35 11 + 24 (Andrea Quarisa 8) - Assist: 9 (Guglielmo Sodero 3)