I Knights di Legnano si muovo sul mercato e aggiungono il roster Tommaso Bellini, ala del 2004 di 193cm, proveniente dalla Adamant Ferrara.

Tommaso Bellini arriva ai Knights di Legnano

L’infortunio alla mano di Mastroianni ha costretto la dirigenza biancorossa ad inserire un giocatore di rotazione che, vista anche la giovane età, potrà dare una buona dose di ritmo e aggressività.

Nato a Salsomaggiore, dopo aver trascorso gli ultimi anni giovanili con la maglia dell’Urania Milano, ha esordito nelle serie LNP a Fidenza, dove è rimasto per due anni vincendo un campionato di B2 con Ezio Gallizzi.

In questa stagione è passato alla Adamant Ferrara, dove però ha trovato poco spazio, nonostante un ottimo 40% da 3 punti e 3.9 punti di media, in una decina di minuti di utilizzo.

Il giocatore sarà a Legnano nella giornata di martedì 03/03 per sostenere il primo allenamento con la squadra e, firmato il trasferimento, dovrebbe essere disponibile già dalla giornata di mercoledì.