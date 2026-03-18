Tiro con l’arco, Alessandro Ganini campione italiano per la quinta volta

Campione italiano di tiro con l’arco per la quinta volta, la prima in una competizione con la Federazione Csain, che fa parte del Coni. È il notevole risultato ottenuto dal giovane arciere di Mesero Alessandro Ganini, stavolta nel Campionato nazionale Arco Indoor 3D e precisamente nella categoria Scout maschile con arco ricurvo moderno. La nuova medaglia d’oro è arrivata lo scorso weekend a Lumezzane, in provincia di Brescia, dove il meserese di 16 anni ha superato tutti gli avversari a colpi di frecce.

Il Campionato italiano Csain

«Alessandro è iscritto a tre società sportive e a tre diverse Federazioni di tiro con l’arco: Fiarc, Fitarco e Csain. Per questa gara partecipava con la società Asd Csain Cremona – racconta la mamma, Elisa Melada – Questo Campionato italiano Csain Indoor 3D era suddiviso in due giorni. Sabato 14 marzo Round Indoor: 20 piazzole con sagome di animali dove gli arcieri scoccavano due frecce per piazzola. Domenica 15 marzo Trophy Indoor: sempre 20 piazzole ma si scoccava una sola freccia. Con la somma dei punti raggiunti nei due giorni si entrava in classifica; in tutti e due i giorni Alessandro è sempre stato primo in classifica. Ha vinto il suo primo Campionato italiano Csain. Con questa vittoria ha conquistato il quinto titolo di Campione italiano».

Una grande passione

Un risultato eccezionale, frutto di allenamenti e impegno. Una passione nata nel 2019, quando il giovane atleta praticava già anche karate (disciplina che prosegue tuttora e di cui è cintura nera). «È sempre un’emozione grandissima salire sul gradino più alto del podio; ancora fatico a credere di aver vinto tutti e cinque i Campionati nazionali a cui ho partecipato – racconta Alessandro Ganini – La mia è una grandissima passione fatta di tanti sacrifici e dedizione».

Cinque titoli nazionali

Qualche mese fa, a settembre, Alessandro a distanza di una settimana l’uno dall’altro aveva conquistato il suo terzo e quarto titolo italiano, rispettivamente nella competizione nazionale della Fiarc (Federazione italiana arcieri tiro di campagna) in Calabria nella categoria Scout maschile – Arco ricurvo e dopo pochi giorni anche nel Campionato italiano 3D Fitarco (Federazione italiana tiro con l’arco), collegato al Coni, in Umbria con l’arco olimpico. In tutto ora il giovane arciere ha nel suo palmares tre titoli italiani con Fiarc e due con il Coni.

Alessandro Ganini si è anche già qualificato per il prossimo Campionato italiano della Fiarc, che quest’anno si svolgerà in Toscana, dopo aver superato nei mesi scorsi le prove delle quattro specialità di gara differenti previste: percorso, tracciato, battuta e round 3D.