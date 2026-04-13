Terza vittoria per i Frogs Legnano

I FROGS Legnano vincono anche la terza partita di Campionato IFL, con un risultato finale di 30-29 su Aquile Ferrara, allo Stadio Mari di Legnano. Una vittoria di misura che riflette una partita intensa e combattuta.

La partita

Dopo un primo quarto dagli equilibri incerti, con un intercetto a testa per ciascuna squadra (per i FROGS realizzato da Paglicci #23) e una prima segnatura di Ferrara, i FROGS si portano subito al pareggio nel secondo quarto con touchdown di Matteo Rai (#87) su pass di Taylor (#0), e poco dopo salgono in vantaggio ad opera di Niccolò Pulsinelli (#13) ancora su pass del QB americano. Entrambi i TD vedono la conversione positiva di Carlo Tenerini (#77) portando i FROGS all’intervallo con uno score di 14 – 7.

Il rientro dall’half time vede Luke Caliendo (#29) segnare il terzo touchdown FROGS, con conversione positiva del kicker. Ferrara reagisce e segna nuovamente, ma il tentativo di conversione viene bloccato e la palla è recuperata da Saad Ali (#1), che ripercorre tutto il campo fino alla endzone avversaria. 23 –13 per i FROGS.

Nel terzo quarto arriva una nuova segnatura neroargento dalle mani di Matteo Mozzanica (#88), ma Aquile accorcia le distanze con due touchdown, entrambi con conversione da due punti, che li portano a un soffio dal punteggio neroargento. La difesa di Legnano tiene, e la partita si chiude con la vittoria di Legnano 30-29.

Il commento

“Ferrara è una buona squadra e oggi lo ha dimostrato, ma sappiamo che la partita sarebbe dovuta andare un po’ meglio – commenta Cody Kent, Head Coach FROGS Legnano. – Una vittoria è una vittoria, ma sono i dettagli a frenarci ancora, come i falli e i turnover. Finché non risolveremo questi aspetti, saremo noi stessi a rendere le partite così tirate, con i nostri errori. Saad ha recuperato un calcio bloccato con un’azione cruciale, e la difesa ha recuperato diversi palloni, questo è stato fondamentale e dimostra quanto ci stiano lavorando con coach Dykstra. Le squadre speciali sono migliorate molto. Dobbiamo sistemare il resto per andare avanti”.

I FROGS torneranno in campo sabato 18 aprile in trasferta sul campo del Velodromo Vigorelli di Milano, dove affronteranno i Rhinos Milano per il derby lombardo, una delle sfide più attese del campionato IFL.

La Hall of Fame

Durante l’intervallo della partita, i FROGS hanno celebrato ancora una volta la lunga e gloriosa storia della società, annunciando il secondo ingresso nella Hall of Fame. A ricevere la targa è stato Danilo Bernasconi, figura storica per la società, presenza certa e immancabile agli allenamenti e durante le partite di ogni categoria, sempre disponibile a supportare giocatori e dirigenti.

Danilo Bernasconi ha iniziato a seguire i FROGS Legnano nel 1981 come tifoso, diventando negli anni un sostenitore appassionato e sempre presente, al seguito della squadra in ogni occasione fino al 2001. In quell’anno, ha compiuto il passaggio da semplice tifoso a membro attivo della società, assumendo inizialmente il ruolo di responsabile del materiale. Con il tempo ha ampliato il proprio contributo, ricoprendo incarichi sempre più rilevanti: è stato coach, AF5, dirigente e membro del direttivo, partecipando in modo diretto e concreto alla crescita e alla gestione della squadra.