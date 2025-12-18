Ultimo turno infrasettimanale del girone d’andata per i Knights che scendono al bello e funzionale PalaBanca di Piacenza per la gara contro la UCC. Legnano che, piano piano, cercano la forma migliore, con Sodero acciaccato ad un polpaccio e Riva, Pirovano e Scali in recupero.

Terza sconfitta di fila per i Knights di Legnano

La gara parte subito male per i Knights che subiscono la verve di Anaekwe e Calbini che aprono le marcature, rintuzzate solo da Cizauskas.

Pepper e Valesin provano a dare un primo strappo sul 11-5, ma ancora Cizauskas mette una pezza; l’UCC è molto più fisica, mentre i Knights danno l’idea di essere piuttosto sotto tono.

Anaekwe continua a dominare in area, mentre la tripla di Sodero tiene i Knights in scia.

L’entrata di Quinti da una scossa positiva e i suoi 4 punti in fila, sommati alla tripla di De Capitani, avvicinano Legnano al suono della prima sirena sul 20-19.

L’UCC riprende subito la sua marcia e mette i primi 8 punti del quarto con Calbini, Kuot e Criconia per il 28-20 che riallontana Legnano.

Oboe infila la tripla, ma Poggi, Anaekwe e Criconia portano in doppia cifra di vantaggio Piacenza sul 34-23.

Sodero segna da sotto, Valesin da 3 e il quarto si chiude in maniera positiva per i padroni di casa che all’intervallo sono avanti per 47-36.

La seconda parte della partita

Il terzo periodo sembra non essere diverso dai primi, ma l’asse Sodero-Quinti, inizia a far a male e i loro pick&roll creano scompiglio nella difesa piacentina.

I punti del lungo saronnese avvicinano Legnano con Scali e mettere il -8 del 49-41; Quinti segna anche il -6, e successivamente il -7 del 53-46 dopo la tripla di Mazzucchelli.

Legnano inizia a farsi sotto e, sempre con Quinti, mette il 57-52 che tiene aperta la gara al 30′.

Scali segna il -3 e Legnano inizia a crederci, dopo che Stepanovic mette il 2/2 dalla lunetta per il 57-56.

Qui però manca il finale dell’opera per Legnano che ha dei buoni palloni per ribaltare il trend della gara, ma inizia subire nuovamente la fisicità piacentina.

Poggi, Criconia, Anaekwe e Valesin imbastiscono il 10-0 che, fondamentalmente, chiude la gara.

Sodero ci prova ancora il tiro pesante, ma ormai Piacenza è in fiducia e torna con Calbini in doppia cifra di vantaggio a 3’ dalla fine sul 72-61.

Gli ultimi minuti sono solo per le statistiche di una partita che finisce 77-70.

Terza sconfitta per in fila per i Knights che stanno vivendo un momento di appannamento dopo due mesi scintillanti. Di solito dopo un down, c’è un up che speriamo possa essere già settimana prossima nella super sfida a Treviglio con la TAV dell’ex Pietro Agostini.

Il tabellino della partita

UCC ASSIGECO PIACENZA – SAE SCIENTIFICA-SOEVIS LEGNANO 77-70 (20-19, 27-17, 10-16, 20-18)

UCC Assigeco Piacenza: Martino Criconia 20 (0/0, 6/6), Simon obinna Anaekwe 19 (7/13, 0/0), Giovanni Poggi 10 (3/7, 0/2), Lorenzo Calbini 9 (2/4, 0/4), Leonardo Valesin 8 (1/2, 2/5), Andrea Mazzucchelli 6 (3/5, 0/5), Dalton Pepper 3 (1/8, 0/4), Kuot yak deng Kuot 2 (1/1, 0/0), Joaquin Sarmiento 0 (0/0, 0/0), Gianmarco Fiorillo 0 (0/0, 0/0), Massimiliano Ferraro 0 (0/0, 0/0), Gabriele Cattivelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 26 – Rimbalzi: 40 11 + 29 (Martino Criconia, Lorenzo Calbini, Dalton Pepper 8) – Assist: 17 (Giovanni Poggi 4)

SAE Scientifica-Soevis Legnano: Vytenis Cizauskas 17 (4/10, 2/3), Andrea Quinti 17 (8/11, 0/0), Guglielmo Sodero 15 (2/6, 3/8), Guido Scali 7 (3/5, 0/1), Francesco Oboe 5 (1/3, 1/1), Arsenije Stepanovic 3 (0/3, 0/4), Francesco De capitani 3 (0/0, 1/2), Mattia Mastroianni 2 (0/1, 0/3), Alessandro Riva 1 (0/2, 0/0), Edoardo Pirovano 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 25 – Rimbalzi: 38 12 + 26 (Vytenis Cizauskas 10) – Assist: 16 (Vytenis Cizauskas 4)