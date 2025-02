Sconfitta casalinga per i Knights di Legnano che perdono contro il Casale.

Terza sconfitta casalinga per i Knights di Legnano

Ultimo infrasettimanale per i Knights che sono quasi alla fine del ciclo terribile di 5 partite in quindici giorni. Al PalaFerraris una Legnano in netta difficoltà e una Casale che sta mutando le sue abitudini per arrivare pronta al finale di stagione.

La partenza è un 6-0 di Casale con Guerra, Pepper e Vecerina.

Legnano subisce, ma quando si sblocca con Sodero, piazza un ottimo parziale di 0-12 con i centri di Quarisa, Raivio, Mastroianni e Gallizzi che danno fiducia e costringe Corbani al timeout.

La SAE Scientifica veleggia sul +6 per diversi minuti con un gioco meno brillante del solito, ma efficace e solo gli ultimi canestri del quarto di Pepper e Stazzonelli riportano in partita Casale sul 20-24 del 10’.

Anche nel secondo periodo Legnano allunga sul +6 con la tripla di Oboe e sul +7 con quella di Fernandez per il 26-33.

Casale si ricompatta in difesa e con Wojciechowski e i successivi canestri di Stazzonelli pareggia sul 34-34 prima che una tripla di Raivio e due schiacciate, ancora di Wojciechowski, chiudano la prima parte di gara sul 38-37.

La seconda parte della partita

Si riapre con un libero di Martinoni per tecnico alla panchina di Legnano, un suo canestro e altri due suoi liberi che portano Casale sul 43-37. Di fatto il gap che chiuderà la partita.

Legnano a fatica torna sul 43-42, ma non ha la zampata per riaprire del tutto la gara; Casale assorbe il rientro legnanese e riallunga sul +8 del 60-52 del 30’.

Il quarto periodo è il classico elastico che si allunga, con Casale però sempre in testa. Si passa dal +8 Casale, al +2 in poco meno di 2 minuti; poi di nuovo al +9 e in seguito a un +4.

Mentre i minuti passano Legnano ci prova, ma come in precedenza, non riesce a riprendere in mano la gara.

Arrivati di nuovo ad un possesso di distanza sul 73-70, Casale allunga in maniera decisa sul +10 per poi archiviare la gara sul 82-75

Finiscono finalmente i turni infrasettimanali e si arriva all’ultima parte di campionato in cui i Knights si prepareranno per il fine stagione con un occhio alla classifica.

Prossimo appuntamento, sabato sera alle 20.30 alla Soevis Arena contro Firenzuola.

Il tabellino della partita

NOVIPIÙ MONFERRATO BASKET - SAE SCIENTIFICA LEGNANO 82-75 (20-24, 18-13, 22-15, 22-23)

Novipiù Monferrato Basket: Niccolo Martinoni 22 (6/15, 1/5), Jakub Wojciechowski 16 (8/10, 0/1), Dalton Pepper 14 (4/11, 2/5), Umberto Stazzonelli 12 (3/5, 0/0), Simone Vecerina 9 (2/6, 1/5), Luca Ravioli 5 (2/2, 0/0), Francesco Guerra 2 (1/2, 0/2), Mamoudou Dia 2 (1/1, 0/0), Francesco Marcucci 0 (0/0, 0/0), Pietro Basta 0 (0/0, 0/0), Mario Bertaina 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 17 - Rimbalzi: 47 12 + 35 (Niccolo Martinoni 13) - Assist: 15 (Simone Vecerina 5)

SAE Scientifica Legnano: Nik Raivio 18 (4/13, 3/3), Francesco Oboe 12 (3/5, 1/3), Guglielmo Sodero 11 (5/8, 0/1), Pietro Agostini 11 (3/4, 1/2), Mattia Mastroianni 7 (1/4, 1/3), Ezio Gallizzi 7 (2/7, 1/2), Andrea Quarisa 3 (1/4, 0/0), Guido Scali 3 (0/1, 0/1), Francisco Fernandez 3 (0/0, 1/1), Tommaso Lavelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 21 - Rimbalzi: 27 2 + 25 (Nik Raivio 8) - Assist: 9 (Nik Raivio, Andrea Quarisa 3)