Tanti al Salice per scoprire il football americano insieme ai Frogs

Successo per l'open day di football americano dei Frogs Legnano andato in scena al Centro civico Pertini-Il Salice.

Salice e Frogs insieme per far scoprire il football americano

Una bellissima e calda giornata di sole ha fatto da cornice all’evento, svoltosi sabato 31 maggio, che ha coinvolto numerose famiglie con bambini e ragazzi, sia maschi che femmine, desiderosi di scoprire uno sport ancora poco diffuso ma estremamente coinvolgente. Nel corso del pomeriggio, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di indossare casco e spalline, lanciare il pallone verso le reti e provare in sicurezza le tecniche base del placcaggio, utilizzando un apposito sacco imbottito. Un’esperienza entusiasmante che ha stimolato curiosità e passione in molti dei presenti.

Coinvolti anche i ragazzi del quartiere che stavano giocando a calcetto

Non solo: i giovani atleti dei Frogs Legnano hanno saputo coinvolgere anche i ragazzi del quartiere, impegnati nelle partite di calcetto nel campo adiacente, i quali si sono lasciati trascinare con entusiasmo nel provare il football americano per la prima volta.

Sindaco e assessore Berna Nasca hanno portato il saluto dell'Amministrazione

Tra i presenti, anche il sindaco Lorenzo Radice e l'assessore Monica Berna Nasca. Non sono mancate dimostrazioni di flag football, la versione senza contatto del football americano, che sarà disciplina olimpica ai Giochi di Los Angeles 2028. Un gioco dinamico e accessibile che ha divertito tutti i giovani presenti. L’evento si è concluso in allegria con una meritata "scorpacciata" di pizza all’Osteria del Salice, dopo un pomeriggio di sport e amicizia trascorso sul campo d’erba.

"La sicurezza più efficace nasce dalla prevenzione sociale"

Lo staff del Centro Pertini-Il Salice dichiara:

"Ringraziamo di cuore tutte le famiglie intervenute, la dirigenza, i volontari e i ragazzi della squadra dei Frogs Legnano per l’energia e la passione messe in campo. Questa giornata dimostra quanto sia importante offrire occasioni di sport aperto e condiviso: il football americano ha lasciato il segno, e siamo certi che questo sia solo l’incipit per altre giornate dedicate allo sport per i giovani. Con questa e altre attività proposte, noi del Centro Civico Pertini- Il Salice, ribadiamo la nostra convinzione che la sicurezza la si costruisce assieme con la partecipazione. La paura dell’altro, dell’ignoto spesso alimenta appelli a misure repressive, ma la sicurezza più efficace nasce dalla prevenzione sociale. Quartieri curati dai cittadini, attività culturali e sportive, presenza di educatori di strada, ascolto di ogni fragilità: tutto ciò contribuisce a un tessuto urbano più sicuro, proprio perché più inclusivo, partecipato e solidale".