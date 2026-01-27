Dopo il tradizionale taglio del nastro tricolore da parte della sindaca Daniela Colombo e dell’assessore allo sport Flavio Cozzi, le quattro squadre hanno dato inizio alla manifestazione

Giorno di festa oggi al Bocciodromo di Nerviano: sono stati inaugurati i nuovi campi di gioco e per l’occasione la Bocciofila Nervianese organizza un quadrangolare D.I.R. (atleti con Disabilità Intellettivo Relazionale) tra le squadre : Nervianese-SESAMO , Nervianese-Special ARLUNO , CORONA FERREA e NUOVA VERDI.

Taglio del nastro per i nuovi campi da gioco del Bocciodromo di Nerviano

Al termine la sindaca Colombo e l’assessore Cozzi hanno premiato tutti gli atleti tra i festeggiamenti generali, una festa degna cornice di una domenica di sport e di inclusività.