Taekwondo, Andrea Ramzi Pizzo oro ai Campionati italiani under 21

Andrea Ramzi Pizzo, cintura rossa di 17 anni, continua a far parlare di sé nel mondo del taekwondo italiano.

Andrea Ramzi Pizzo sale sul gradino più alto del podio

Il giovane atleta ha conquistato la medaglia d’oro ai Campionati italiani U 21 di taekwondo, disputati il 21 dicembre, imponendosi nella categoria Seniores -58kg (Pesi Piuma/Mosca), una delle più competitive del panorama nazionale. Un risultato di grande prestigio, soprattutto considerando la giovane età dell’atleta, che ha saputo affrontare avversari più esperti con determinazione grazie a una preparazione tecnica di alto livello.

Dall’Asd The Lion Team al Combat Team Pagliara

Attualmente Andrea si allena con il Combat Team Pagliara di Busto Garolfo, ma il suo percorso sportivo è iniziato a Vittuone, dove fin da bambino è cresciuto sportivamente all’interno dell’Asd The Lion Team, società che per anni ha contribuito in modo decisivo alla sua formazione atletica e personale.

Ora è tempo di pensare alla Coppa Italia 2026

La vittoria tricolore rappresenta una tappa fondamentale nella carriera del giovane lombardo: grazie a questo successo, Andrea ha ottenuto l’accesso alla Coppa Italia del 2006 con la selezione lombarda, squadra di cui aveva già fatto parte anche nel 2025, dopo essersi messo in evidenza in diverse competizioni minori. Un percorso costante, costruito gara dopo gara, che testimonia una crescita continua e meritata.

La soddisfazione della famiglia e l’equilibrio tra studio e sport

Grande la soddisfazione della famiglia, che segue Andrea con orgoglio e discrezione. I genitori si dichiarano fieri di lui non solo per i risultati sportivi, ma soprattutto per l’impegno dimostrato anche a scuola, che rimane la priorità assoluta. Un equilibrio, quello tra studio e sport, fortemente voluto anche dal maestro, convinto che il taekwondo sia prima di tutto una scuola di vita, capace di insegnare disciplina, rispetto e senso di responsabilità. La passione per questo sport coinvolge anche il fratello minore di Andrea, che pratica la stessa disciplina seguendo le sue orme.

Un traguardo ottenuto grazie a talento, sacrificio e dedizione

Il taekwondo, pur essendo ancora meno conosciuto rispetto ad altri sport, è in costante crescita, in particolare in Lombardia, dove si guarda già al futuro: non è escluso, infatti, che nel 2027 la regione possa ospitare alcune importanti competizioni internazionali. Intanto, il successo di Andrea Ramzi Pizzo rappresenta un esempio concreto di come talento, sacrificio e dedizione possano portare a traguardi importanti, anche in giovane età.