Taekwondo: 300 atleti da tutta Europa per il Memorial Valerio Spinosa

Sono oltre 300 gli atleti attesi sabato 17 e domenica 18 maggio al Palazzetto dello sport di via Parma 77 a Legnano per la terza edizione del Memorial Valerio Spinosa, torneo internazionale di taekwondo che unisce sport e memoria.

Taekwondo, a Legnano il terzo Memorial Spinosa

La manifestazione, che richiama ogni anno atleti da tutta Italia e da diversi Paesi europei, rende omaggio a Valerio Spinosa, maestro di taekwondo e chitarra, figura amatissima nella comunità sportiva e musicale legnanese. Scomparso a 41 anni nel 2022 dopo una lunga battaglia contro il cancro, Valerio ha lasciato un segno profondo nei suoi allievi e colleghi: nonostante le cure e le difficoltà, ha continuato a insegnare fino all’ultimo giorno, trasmettendo la sua forza e il suo amore per la vita.

Gare di forme e combattimento di alto livello

La due giorni sportiva vedrà gare di forme e combattimento di alto livello, con la partecipazione di numerose squadre agonistiche, tra cui quella dell’Asd Olimpic Taekwondo Legnano, intitolata proprio a Valerio e già vincitrice delle prime due edizioni del Memorial. Il team legnanese si è distinto anche sui palcoscenici nazionali e internazionali, conquistando nel 2024 l’oro ai Campionati Endas/Unitam e agli Internazionali d’Italia.

Musica, parole e spettacolo per ricordare Valerio

Il momento più atteso sarà la cerimonia commemorativa, in programma sabato 18 maggio alle 12. Un tributo che, come ogni anno, unisce musica, parole e spettacolo: tra gli ospiti annunciati il maestro di taekwondo acrobatico Valentino Solinas, in arrivo da Londra per un’esibizione speciale, insieme ad altri protagonisti del mondo dello sport e della musica.

"Ogni giorno è un'occasione da non sprecare"

Vincenzo Spinosa, fratello di Valerio ed organizzatore dell’evento, dice:

"Questa manifestazione nasce per tenere vivo il ricordo e l’esempio che Valerio ha lasciato a migliaia di giovani allievi in oltre vent’anni di insegnamento. Anche negli ultimi mesi della malattia ha scelto di vivere ogni giorno come un’opportunità, dimostrando che perfino il tempo che resta dopo una diagnosi terribile - o forse soprattutto quello - è un’occasione da non sprecare, da affrontare con responsabilità e con gratitudine. Non ha mai smesso di credere nell’amore per la vita e per l’attimo presente, che è tutto ciò che davvero possediamo e che merita di essere rispettato come un dono, sempre".