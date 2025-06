Il conto alla rovescia è cominciato: dal 27 giugno al 5 luglio Legnano e Caronno Pertusella ospiteranno i Mondiali Under 15 di softball.

Svelata la Coppa del Mondo under 15 di softball

Dopo la conferenza stampa di qualche settimana fa a Palazzo Malinverni, martedì 17 giugno è andata in scena la presentazione ufficiale del trofeo.

La coppa è stata svelata sul diamante del “Peppino Colombo”, casa del Legnano Baseball Softball, davanti alle atlete della prima squadra e ai giovani del vivaio.

A rendere l’evento ancora più internazionale ci hanno pensato le ragazze della rappresentativa dei College USA, presenti in città per una serie di partite amichevoli.

Il trofeo, alto 43 centimetri e realizzato in ottone placcato in oro 24 carati dalla Fratelli Pazzaglia, ha iniziato il suo tour lombardo il 31 maggio. Ultima tappa domenica 22 giugno a Saronno per la jersey ceremony, quando saranno consegnate alle azzurre le maglie ufficiali della Nazionale.