Super Amodeo imbattibile: oro ai mondiali

L’Italia apre nel migliore dei modi i Campionati del Mondo di Nuoto Paralimpico a Singapore, salendo sul tetto del mondo grazie ad Alberto Amodeo , il campione di Abbiategrasso, che conquista l’oro nei 400m stile libero S8.

L’abbiatense imbattibile in vasca. Un esordio che vale oro per Alberto Amodeo! Il nuotatore abbiatense, perno della nazionale paralimpica, non poteva iniziare in modo migliore i suoi Mondiali

Ieri, domenica 21 settembre, nella giornata inaugurale delle competizioni, Alberto si è messo al collo la medaglia più preziosa nei 400 stile libero S8. Una vittoria maiuscola, un oro arrivato al termine di una spettacolare rimonta e sigillato dal nuovo record dei campionati: 4:23.27.

“Sono molto felice, i 400 sono la mia gara preferita”, ha commentato il campione. “Nelle batterie della mattina non mi sentivo al massimo, ma alla fine tutto è andato alla perfezione”.