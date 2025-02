Successo monumentale per la Fo.Co.L Legnano

In una serata da incorniciare, la Fo.Co.L. Volley Legnano ha scritto un'altra pagina gloriosa della sua stagione. Affrontando la squadra di casa, la MTS Tecnicaer Santena, seconda in classifica, le nostre ragazze hanno dimostrato una resilienza e uno spirito di squadra che resteranno negli annali del campionato di Serie B1.

La sfida

Nonostante un inizio in salita, sconfitte nel primo set con un parziale di 17-25, le atlete di coach Tettamanti non hanno mai abbassato la guardia. La risposta è stata pronta e decisa, ribaltando il risultato nel secondo set con un convincente 25-15, segno evidente della forza mentale e della preparazione tattica della nostra squadra.

Il terzo set ha visto le nostre ragazze prevalere con un 25-22, ma è nel quarto set che la vera magia ha avuto luogo. Un set combattutissimo, un susseguirsi di emozioni, dove ogni punto era lottato con la passione e la grinta che solo le vere campionesse possono mostrare. Con un punteggio che si è esteso fino al 34-32, le nostre atlete hanno dimostrato una forza di volontà straordinaria, conquistando il set e la partita con una tenacia che ha lasciato il pubblico senza fiato.

Questo incredibile quarto set non è stato solo una vittoria di punteggio, ma un simbolo della determinazione di un gruppo che, dopo le vittorie contro Villa Cortese e Palau, continua a dimostrare di poter competere al vertice, abbattendo un altro avversario di rilievo.

Voci Biancorosse

"Devo dire che la soddisfazione è grande anche perché in trasferta era un po' che non facevamo vedere il nostro potenziale, avevamo bisogno di riscatto ed è arrivato con una vittoria netta ma sofferta perché il valore dell'avversario è ottimo - ha detto Martina Brogliato - Noi siamo state brave ad avere tanta resilienza e alla fine a portala a casa"

E Irene Mazzaro ha aggiunto:

"Giocare una partita del genere significa tanta fatica, tanto sacrificio. Siamo state brave a rimanere in gara fino alla fine e a lottare su ogni palla, per poi portarcela a casa"

Il tabellino

MTS Tecnicaer Santena-Fo.Co.L Legnano 1-3 (25-17, 15-25, 22-25, 32-34)

MTS Tecnicaer Santena: Riva (L), Tonelli, Granieri 7, Vione 1, Malinov 19, Vengo, Nardoianni 18, Greco, Ruggiero 7, Formaggio (L), Lazzarin, Destefanis (C) 15, Tesanovic 9. Allenatore: Manno. Assistente: Demichelis.

Note: 4 ace (4 errori in battuta), 51% in ricezione (27% perfetta), 29% in attacco, 20 muri.

Fo.Co.L Legnano: Lenna, Felappi 26, Carcano 11, Brutti, Agazzi 12, Brogliato (L), Corti, Filippini, Nella, Mazzaro (C) 19, Roncato 6, Zingaro 8, Viscardi (L). Allenatore: Tettamanti. Assistente: Catalfamo.

Note: 3 ace (11 errori in battuta), 58% in ricezione (33% perfetta), 38% in attacco, 11 mur