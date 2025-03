Dopo due sconfitte consecutive, la Fo.Co.L Volley Legnano torna al successo con una prestazione di altissimo livello, imponendosi per 3-1 sul difficile campo della Savis Vol-Ley Academy Volpiano.

Successo da tre punti per la Focol a Volpiano

Una vittoria che certifica il valore della squadra di coach Mauro Tettamanti, capace di battere nel corso della stagione tutte le prime quattro squadre della classifica.

Le legnanesi hanno giocato una partita solida e di carattere, superando un avversario ostico e dimostrando grande compattezza di gruppo. Guidate da Capitan Irene Mazzaro, autrice di una prova dominante in attacco (top scorer con 22 punti e il 49% in attacco), le biancorosse hanno saputo gestire al meglio i momenti clou del match.

La partita di campionato

Il primo set ha visto un avvio equilibrato, con le padrone di casa che hanno provato a scappare nel finale, chiudendo 25-22. Ma dal secondo parziale in poi, la Fo.Co.L ha cambiato marcia: un attacco più efficace e un muro invalicabile hanno permesso alle biancorosse di pareggiare i conti con un netto 25-15. Stessa storia nel terzo set, con Legnano sempre avanti fino al 25-19 finale.

Nel quarto parziale, Volpiano ha tentato una reazione d'orgoglio, ma la solidità difensiva e la precisione offensiva di Mazzaro e compagne hanno spento ogni speranza delle avversarie, chiudendo il match sul 25-20.

Nota di merito al muro biancorosso con ben 13 block-in nel corso del match (4 a testa per le centrali Carcano e Agazzi).

Un successo che rilancia le ambizioni della Fo.Co.L, pronta a concludere al meglio la stagione e a dimostrare di poter competere ai massimi livelli.

Prossimo appuntamento: una sfida da non perdere per continuare a sognare contro il Club Italia, sabato 22 marzo alle 20.30 al PalaVolley.

Le interviste ai protagonisti

Coach Mauro Tettamanti: "Dopo due uscite non brillanti però con delle settimane in ci siamo allenati molto bene è stato un peccato non riuscire a prendere punti il sabato, quindi in settimana ci siamo parlati per rimanere sul pezzo. Oggi le ragazze sono state bravissime, con una fase muro-difesa eccezionale, qualche errore all'inizio ma poi tutte hanno dato il loro apporto, complimenti quindi alla squadra"

Ass. Fabrizio Catalfamo: "Questa partita ci lascia diverse certezze, che lavoriamo bene in allenamento, che quando giochiamo ce n'è per pochi che possono reggere il nostro ritmo, che la salita è molto dura ma non è ancora finita, dobbiamo tornare in palestra settimana prossima e continuare così perché possiamo toglierci ancora molte soddisfazioni".

Il tabellino della partita

Savis Volpiano-Fo.Co.L Legnano 1-3

(25-22, 15-25, 19-25, 20-25)

Savis Volpiano: Andreotti 8, Aliotta, Buffone 6, Murgia, Costanzo (L), Re M. 3, Neffati 9, Lodigiani, Gaye 10, Bazzarone (C) 2, Re V. 12, Fossati. Allenatore: Becca. Assistente: Dallomo.

Note: 3 ace (7 errori in battuta), 57% in ricezione (31% perfetta), 27% in attacco, 5 muri.

Fo.Co.L Legnano: Lenna (L), Felappi 15, Carcano 14, Brutti, Agazzi 13, Fiscaletti, Brogliato (L), Corti 1, Filippini, Nella, Mazzaro 22, Roncato 5, Zingaro 11. Allenatore: Tettamanti. Assistente: Catalfamo.

Note: 5 ace (8 errori in battuta), 60% in ricezione (34% perfetta), 39% in attacco, 13 muri.