StraResca 2024 e Pam Race: aperte le iscrizioni al Tour d'estate sotto le stelle

StraResca 2024 e Pam Race: aperte le iscrizioni per le due corse, la prima a Rescaldina e la seconda nel Parco Alto Milanese.

StraResca 2024 e Pam race, conto alla rovescia

Sono aperte le iscrizioni per il Tour d’estate sotto le stelle, due gare certificate Fidal che porteranno i runners della zona a correre lungo il circuito cittadino di Rescaldina (14 giugno 2024) e nel verde del Parco Alto Milanese a Legnano (27 giugno 2024). Le due gare costituiscono un doppio imperdibile appuntamento prima degli eventi di settembre con GallaRun Ten e di ottobre con Varese City Run. Un anno dopo l’edizione che ha sancito il via alla prima edizione, torna StraResca, manifestazione podistica su strada patrocinata del Comune di Rescaldina: ed è iniziato il conto alla rovescia con le iscrizioni già aperte per i 6,5 chilometri che si snoderanno nel cuore di Rescaldina, tra aree verdi, parchi e simboli della storia locale per una sana corsa serale all’aria aperta, alla portata di tutti.

La partenza è fissata per le 20.30 dallo S+ Center di via Barbara Melzi, stesso luogo in cui poi si farà ritorno per l’arrivo in pista sotto l’arco e per le premiazioni finali.

Quest’anno due grandi novità: la stracittadina, infatti, sarà gara ufficiale Fidal rendendo il percorso competitivo e cronometrato; rimarrà comunque attiva anche la manifestazione non competitiva ad andatura libera. Accanto alla 6,5 chilometri, poi, prenderà via anche la Family Run aperta a tutti (famiglie, ragazzi e ragazze, bambini, etc) su un percorso più breve - 4 chilometri - che colorerà le vie della città rendendo il clima una vera festa. Anche per l’edizione 2024 StraResca farà parte del circuito Tour d’Estate sotto le Stelle, una collaborazione stretta con Runners Legnano e la Pam Race (seconda tappa del tour in programma il 27 giugno 2024 a Legnano).

Le parole degli organizzatori

"L’edizione 2023 della corsa di Rescaldina è stata un successo, ricca di bei momenti di sport e tanta adesione alla partenza - dichiara Stefano Colombo, presidente di Sportpiù Spd, organizzatore dell’evento - Quest’anno

poi la corsa gode della certificazione Fidal, segno che l’evento sta crescendo e per questa ragione ci aspettiamo che StraResca 2024 sia ancora più partecipata ed entusiasmante"; "Sport e ambiente rappresentano un binomio vincente - aggiunge Annalisa Bombelli dei Runners Legnano - Poter correre in un contesto naturale come il Parco Alto Milanese credo sia una emozione per chi organizza questo evento, ma anche per i tanti che lo vivranno da protagonisti lungo il tracciato".

Come iscriversi

Le iscrizioni sono già aperte online sul sito www.tourdestatesottolestelle.it , in alternativa ci si potrà iscrivere direttamente al villaggio (S+ Center Melzi, via Melzi, 83 - Rescaldina) a partire dalle 17 del giorno di gara.