Francesca Gioffredi e Martina Spasiano faranno parte della spedizione azzurra per la rassegna continentale in programma nel weekend

Due legnanesi alla conquista dell’Europa: Gioffredi e Spasiano puntano al podio nello Sports Chanbara

Sports Chanbara, due legnanesi in Nazionale per l’Europeo di Praga

Pronte a impugnare la spada e a incrociare le lame con le migliori atlete del continente. Due giovanissime legnanesi sono state convocate nella nazionale italiana di Sports Chanbara (la “scherma giapponese softair”) e voleranno a Praga per partecipare al campionato europeo in programma nel weekend.

Le protagoniste e gli obiettivi

Si tratta di Francesca Gioffredi, 18 anni (nella foto di copertina), e della giovanissima Martina Spasiano, appena 15enne. Per entrambe, l’obiettivo è ambizioso: salire sul gradino più alto del podio in una competizione che riunisce i migliori interpreti di questa disciplina, nata come simulazione realistica ma sicura del combattimento con spade giapponesi.

Gioffredi a caccia di conferme

Per Gioffredi, l’appuntamento ceco rappresenta una chance di conferma. La diciottenne legnanese arriva all’europeo forte del titolo di campionessa europea conquistato nel 2024, un oro che le ha spalancato le porte della Nazionale. Questa volta, però, dovrà misurarsi con la categoria assoluti e non juniores, un gradino più alto di difficoltà rispetto al successo della scorsa competizione.

Spasiano, debutto europeo

Diametralmente opposta, ma carica di entusiasmo, la situazione di Martina Spasiano. Per la quindicenne, la trasferta di Praga sarà il debutto assoluto in una competizione europea. Un esordio che rappresenta già di per sé un traguardo importante, ma che la giovane atleta legnanese vuole affrontare senza timori, pronta a farsi valere con “tagli e affondi” contro avversarie più esperte.

La preparazione e la Nazionale

La nazionale italiana di Sports Chanbara si è radunata in questi giorni a Bobbio e a Salerno per le ultime rifiniture tecniche, prima del via alle danze nella capitale della Repubblica Ceca. Con loro, tutta la determinazione e la voglia di emergere delle due portacolori di Legnano, con loro anche il Maestro Andreani alla seconda esperienza internazionale come arbitro di Spochan.