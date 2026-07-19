Sport & Passion protagonista in Germania

Grande successo per Sport & Passion alla gara internazionale europea di cheerleading e cheerdance svoltasi a Norimberga, in Germania,

La gara

Alla Bayern CheerMasters 2026 hanno preso parte le atlete della categoria Junior e, per la prima volta in una gara internazionale, anche le atlete più piccole della categoria Peewee, dai 9 ai 13 anni.

Un’esperienza fantastica ed emozionante, che ha permesso alle giovani atlete di Rho di confrontarsi con squadre provenienti da diversi Paesi europei, all’interno di una splendida arena e in un contesto sportivo di alto livello.

I risultati

Le ragazze di Sport & Passion hanno dimostrato grande preparazione, determinazione e spirito di squadra, conquistando risultati straordinari: 6 medaglie d’oro, 1 medaglia d’argento e un 6° posto in una categoria particolarmente agguerrita per il Group Stunt con Isabella e Rebecca Nava, Alessia trovato, Selvaggia Sciacca e Matilde Basile.

Tra i risultati più importanti spiccano quelli di Nicole Baumann ed Elisa Roveda, già campionesse mondiali, che hanno conquistato il 1° posto nella categoria Cheer Jazz Junior e il 1° posto nella categoria Freestyle Pom Junior. Inoltre, con la loro routine coinvolgente hanno ottenuto il punteggio più alto dell’intera categoria Junior.

Grande soddisfazione anche per la squadra Junior, composta da Camilla, Rebecca, Greta, Alessia, Maelys, Juliet, Selvaggia e Matilde, che ha conquistato il 1° posto nella categoria Freestyle Pom.

Ottimi risultati anche per le atlete Peewee: Juliet Tedesco e Camilla De Ambri hanno ottenuto il 1° posto nella categoria Freestyle Pom Peewee, mentre Selvaggia Sciacca e Matilde Basile hanno conquistato un bellissimo 2° posto nella categoria Hip Hop Peewee.

Sul gradino più alto del podio anche Rebecca Nava e Greta Magni, che hanno raggiunto il 1° posto nella categoria Cheer Jazz Peewee, e Maelys Moretti e Alessia Trovato, vincitrici del 1° posto nella categoria Junior Hip Hop.

La soddisfazione

La società si dichiara immensamente orgogliosa di tutte le sue atlete, non solo per gli importanti risultati ottenuti, ma anche per la meravigliosa crescita tecnica e personale che stanno dimostrando. Le ragazze hanno saputo rappresentare al meglio Sport & Passion, distinguendosi non solo in gara, ma anche fuori dal campo, come una squadra unita, forte e piena di entusiasmo.

Le atlete sono state accompagnate in questa importante trasferta dagli allenatori Claudia Sansonetti, Alessandro Tiesi e Sara Lamperti, che le hanno seguite e sostenute durante tutta l’esperienza e da un fantastico gruppo di genitori che ha tifato dalle tribune in maniera eccellente.

Una trasferta internazionale che resterà nel cuore della società, delle atlete e delle loro famiglie, e che segna un nuovo importante passo nel percorso di crescita di Sport & Passion Cheerleading Rho.