Dopo il successo della scorsa settimana con SOI Sprint, l’atletica giovanile lombarda ha regalato un’altra domenica da ricordare con i SOI Under Games, seconda prova del Trofeo Cesare Brambilla Fidal Milano.

Soi under games: è record con 730 iscritti

Domenica 13 aprile, il centro sportivo Sacchi di Castano Primo ha accolto quasi 730 giovani atleti e ben 49 staffette tutti della categoria Ragazzi (2012-2013), segnando un nuovo primato di partecipazione e confermando l’efficacia organizzativa targata SOI. L’evento ha inoltre ribadito il legame nella gestione eventi tra SOI Inveruno e il Comune di Castano, suggellato dalla presenza del Sindaco Roberto Colombo, che ha partecipato alle premiazioni e portato il saluto dell’amministrazione.

Sul fronte sportivo, è stata una giornata ricca di Personal Best per gli atleti di casa SOI e di grandi prestazioni per tutta l’atletica lombarda. Ecco alcuni dei risultati più significativi. Nei 60 metri (134 partecipanti), Matteo Mastropasqua (5 Cerchi Seregno) scende sotto il muro degli 8 secondi. Nei 60 metri ragazze (171 atlete!), trionfa Martina Sesana (Riccardi Academy) con 8.21. Emozionanti i 1000 metri Ragazze, con Emma Ciortan (GSA Brugherio) vincente in solitaria; frizzante anche il 1000 maschile, con Marco Vallini (Atletica Riccardi) che chiude in 3:07.07. Nei 2000 di marcia , dominio bergamasco con Riccardo Mazzini (Estrada) in 11:05.85 e volata finale tra le ragazze, vinta per un soffio da Sanae Boujibar (Estrada) su Sofia Volpin (PBM Bovisio). Nel salto in lungo (152 atleti), la spunta Luca Pappadà con 4.82, davanti a Mastropasqua e Pietroforte (entrambi 4.69). Nel vortex ragazze, lancia lontanissimo Ingrid Meloni (Milano Atletica) con 46.58. Nelle spettacolari staffette 4x100, brillano le Ragazze della Aspes (Favari, Ruberto, Varretta, Vigani) con 53.73 e i Ragazzi dell’Atletica Punto It (Rossi, Simone, Terzi, Pappadà) con 53.98.

Le parole del vicepresidente Soi, Garavaglia