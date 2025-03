Soi Sprint, torna il meeting di atletica organizzato dalla Soi Inveruno

Dopo il grande successo della prima edizione, la Soi Inveruno è pronta a bissare gli ottimi risultati dello scorso anno con la seconda edizione di Soi Sprint, il meeting di atletica inserito nel calendario dell'Italia dei Giochi, che si terrà domenica 6 aprile al campo sportivo comunale di Castano Primo.

Conto alla rovescia per la seconda edizione di Soi Sprint

L'evento si propone di confermare e se possibile superare il livello della prima edizione, sia per numero di partecipanti (più di 350) e squadre, che per qualità tecnica e risultati. Anche quest'anno, la manifestazione vedrà al via atleti di alto profilo provenienti da tutta Italia, offrendo un'occasione unica per testare la condizione fisica in uno dei primi appuntamenti outdoor della stagione. Il format della competizione rimane quello delle distanze spurie, particolarmente apprezzato dagli atleti per valutare la preparazione in vista degli impegni agonistici più importanti. Oltre alle gare già presenti lo scorso anno (80 metri, 150 metri, 300 metri, 1.000 metri e staffetta svedese 100-200-300-400 ), per il 2025 è stata introdotta una nuova ed emozionante sfida: i 200 metri ostacoli, che arricchiranno ulteriormente il programma.

L'iniziativa è inserita nel calendario dell'Italia dei Giochi

L'appuntamento anche quest'anno è inserito nel calendario diffuso di attività ed eventi dell'Italia dei Giochi. Questo progetto, in collaborazione con il Coni (Comitato olimpico nazionale italiano) e il Cip (Comitato italiano paralimpico), incoraggia, promuove e coordina iniziative a tema sportivo in tutto il territorio nazionale, con l'obiettivo di avvicinarsi ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 e diffonderne l'entusiasmo.

La Soi punto di riferimento per lo sport nell'Altomilanese

Soi Sprint è parte integrante della crescita della Soi Inveruno, che negli ultimi anni ha ampliato il proprio impegno nell'atletica, affiancandolo alle storiche attività di basket e volley. Il meeting di Castano Primo si inserisce perfettamente in questa strategia, consolidando il ruolo della società gialloblu come punto di riferimento per lo sport nell'Altomilanese.

"Un appuntamento fisso per l'inizio della stagione outdoor"

Stefano Garavaglia, vicepresidente della Soi Inveruno e responsabile del settore atletica, afferma:

"La prima edizione di Soi Sprint è stata una grande festa dello sport, e quest'anno vogliamo ripetere e migliorare quell'esperienza. Il nostro obiettivo è rendere questo incontro un punto di riferimento fisso per l'inizio della stagione outdoor, offrendo agli atleti una competizione di alto livello in un ambiente dinamico e stimolante".

Domenica 6 aprile tutti in pista a Castano Primo

L'appuntamento è quindi fissato per domenica 6 aprile: un pomeriggio di grande atletica, spettacolo e passione, con il meglio del panorama sportivo locale (e non solo) pronto a sfidarsi sulla pista di Castano Primo.