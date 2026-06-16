Softball Serie A2, doppietta Legnano contro Orgosolo

Le biancorosse vincono entrambe le gare e chiudono due volte alla quinta ripresa per manifesta superiorità

Doppietta importante per la Voden Medical Legnano nell’impegno di Serie A2 contro Orgosolo andato in scena al “Peppino Colombo” nello scorso sabato.

Gara 1

Le biancorosse si sono imposte in entrambe le sfide casalinghe, mostrando solidità in pedana, continuità nel box di battuta e grande capacità di concretizzare nei momenti decisivi.

In gara 1 è Orgosolo a portarsi in vantaggio nella seconda ripresa, segnando il punto dello 0-1. Al cambio campo, però, le padrone di casa trovano subito il pareggio, rimettendo immediatamente la partita sui binari giusti.

La svolta arriva nella terza ripresa, quando il Legnano mette a segno quattro punti grazie anche ai doppi di Colombo e Antoniassi.

Alla quinta ripresa le biancorosse allungano ancora, trovando altri tre punti con il fuoricampo di Antoniassi che vale l’8-1 finale e la chiusura anticipata dell’incontro per manifesta superiorità.

Gara 2

Anche gara 2 sorride al Legnano, che prende progressivamente il controllo della partita. Le biancorosse segnano un punto nella terza ripresa grazie al fuoricampo di Romanò, poi incrementano il vantaggio con un altro punto costruito dal doppio di Cartabia e dal singolo di Airoldi.

Decisiva anche la quinta ripresa, nella quale la Voden segna cinque punti, approfittando anche di alcuni errori difensivi delle avversarie. In pedana Morlacchi è impeccabile e non concede punti a Orgosolo, permettendo alle biancorosse di chiudere anche la seconda gara alla quinta ripresa con il punteggio di 7-0.

Due vittorie nette e convincenti per il Legnano, che conferma il buon momento della squadra e aggiunge un’altra doppietta preziosa al proprio cammino in campionato. Un risultato che pesa anche sulla classifica del girone A nazionale: la Voden Medical Legnano resta al secondo posto con 11 vittorie e 7 sconfitte, alle spalle della capolista Pubbliservice Old Parma.