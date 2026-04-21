Esordio tra le mura amiche per la formazione di Serie A2 della Voden Legnano Softball, che nella seconda giornata di campionato affronta Avigliana, già incrociata nel primo turno di Coppa Italia. Il bilancio di giornata è di una vittoria e una sconfitta, al termine di due gare molto diverse tra loro.

Softball A2, un pareggio all’esordio casalingo per Legnano

Partenza in salita in gara 1 per le biancorosse, che subiscono subito un punto nella prima ripresa e altri due nella terza, senza riuscire a concretizzare le occasioni create in attacco. Avigliana allunga ancora nella quarta ripresa, portandosi sullo 0-4, ma al cambio campo il Legnano sblocca finalmente il proprio punteggio.

La reazione prosegue anche nella quinta ripresa con un altro punto segnato, ma non basta per rientrare definitivamente in partita. Le ultime riprese scorrono senza ulteriori segnature per entrambe le squadre, con la difesa legnanese attenta a contenere le avversarie. A pesare sul risultato finale sono soprattutto le numerose occasioni non sfruttate: ben 9 le atlete lasciate in base. Il match si chiude sul 2-4 in favore di Avigliana.

La seconda sfida

Pronta e convincente la risposta del Legnano nella seconda sfida. Le ragazze partono forte, segnando due punti già al primo inning e mantenendo il controllo della gara per tutta la sua durata. L’attacco questa volta è più concreto e produttivo, con segnature distribuite tra terza, quarta, quinta e sesta ripresa per un totale di 6 punti e 8 valide.

Ottima anche la prova in pedana di Stefania Colombo, protagonista con 12 strikeout e capace di conquistare la sua seconda vittoria stagionale. Avigliana riesce a rendersi pericolosa solo nella terza ripresa, trovando due punti, ma senza mai impensierire realmente il vantaggio delle padrone di casa. Il match si chiude sul 6-2 per Legnano.

Con questi risultati, le ragazze legnanesi si portano a un bilancio di 2 vittorie e 2 sconfitte, restando nelle posizioni centrali della classifica del Girone A della Serie A2, ancora molto equilibrata dopo le prime giornate.