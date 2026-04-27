Softball A2, il derby tra Milano 1946 e Voden Legnano si chiude in equilibrio

Si chiude con un bilancio di una vittoria per parte il derby lombardo tra Milano 1946 e Voden Legnano Softball, andato in scena al Campo Sette Aceri di Settimo Milanese e valido per la quarta giornata del Girone A di Serie A2.

Baseball A2, il derby tra Milano 1946 e Voden Legnano si chiude in equilibrio

In gara 1 sono gli attacchi a faticare nelle prime due riprese, con le difese protagoniste e il punteggio fermo sullo 0-0. Il Legnano sblocca la partita al terzo inning grazie al singolo di Pietroni, per poi allungare in maniera decisiva nella quarta ripresa: il doppio a basi piene di Colombo vale quattro punti e indirizza nettamente il match. Nella parte bassa dello stesso inning Milano approfitta di un unico passaggio a vuoto della lanciatrice legnanese trovando il punto dell’1-5, ma non riuscirà più a incidere offensivamente. Il Legnano, invece, chiude i conti al sesto inning con altri tre punti, imponendosi per manifesta superiorità sull’8-1.

Protagonista assoluta la biancorossa Colombo, che conquista la terza vittoria stagionale nel cerchio accompagnandola con 3 RBI. Ottima anche la prestazione di Pietroni, pericolosa nel box e capace di chiudere con un solido 2 su 4 e 3 punti battuti a casa.

Il secondo match

Gara 2 racconta una storia diversa. Il Legnano parte forte e passa subito in vantaggio nella prima ripresa, ma il Milano ribalta il punteggio già al secondo inning con un big inning da tre punti. Le padrone di casa allungano ulteriormente segnando un punto sia nella quarta che nella quinta ripresa, mentre il team ospite prova a rientrare in partita accorciando al quinto inning, senza però riuscire a completare la rimonta.

Nonostante le 11 valide complessive, le legnanesi pagano la scarsa concretezza nei momenti chiave, lasciando ben 10 corridori in base. Non bastano le buone prestazioni offensive di Pietroni e Antoniassi (entrambe 2 su 4) per evitare la sconfitta.

Il derby si chiude così in perfetta parità, con una vittoria per parte che conferma l’equilibrio tra le due formazioni lombarde.