Skill protagonista al Campionato individuale

Le atlete della società Ginnastica Skill di Canegrate sono scese in pedana a Lissone nel weekend, dove si è disputata la Seconda Prova del Campionato Individuale LB1.

La gara

Tutte le ginnaste hanno ottenuto ottimi piazzamenti, frutto del loro impegno in palestra, sotto l’occhio vigile delle tecniche societarie.

Giorgia Paccanelli nella categoria Allieve 3 è Campionessa Regionale, conquistando il primo gradino del podio con i suoi esercizi al cerchio, in cui ottiene il 1° posto, e alla palla, in cui ottiene il 2° posto. Le compagne di squadra ottengono buoni risultati: Nicole Muscò ottiene l’11^ posizione, con il 1° posto al nastro e il 2° posto alle clavette, mentre Greta Sardone è 24^ e Ginevra Parrella 35^ su 73 atlete partecipanti.

Lavinia Usai sfiora il podio per un soffio, nella categoria Allieve 5, raggiungendo la 4^ posizione con un 3° posto sia al cerchio sia alle clavette. La compagne di squadra Mia Cavarretta ottiene la 6^ posizione con il 2° posto alla palla, mentre Alice Almasio ottiene la 14^ posizione con il 2° posto sia alla fine sia al nastro.

Altro podio sfiorato per soli 0,05 centesimi, nelle Allieve 1, per Giulia Mastrorosa, che ottiene il 4^ posto su 53 ginnaste partecipanti, con il 2° posto al cerchio e 3° posto al corpo libero. Nella stessa categoria Eleonora Loffredo raggiunge la 9^ posizione con il 1° posto alle clavette, la compagna di squadra Carolina Casamassima si classifica in 16^ posizione e Ioana Tanase in 22^ posizione.

Nella categoria Allieve 4, Rebecca De Simone conclude la sia gara in 9^ posizione, ottenendo il 1° posti alla fune, seguita in 12^ posizione da Sophie Morandi e da Elisa Pucci in 14^ posizione con il 1° posto al nastro, su ben 63 ginnaste.

Elisa Gagliano, categoria Senior 1, chiude in 9^ posizione a causa di alcuni errori, ottenendo comunque il 3° posto sia alla fune sia al nastro.

Nella categoria Allieve 2 Asia Hoxha termina la propria competizione nella 25^ posizione.

Francesca Bassi, Junior 1, termina in 12^, mentre la compagna Chiara Lo Meo, Junior 2, termina in 20^ posizione, dimostrando grandi miglioramenti rispetto alla Prima Prova.

Ancora una volta le atlete della società tornano a casa con un bagaglio di esperienze positive, pronte ad affrontare con grinta e determinazione il Campionato di squadra delle prossime settimane.