Skill alla Finale nazionale con due squadre

Nella splendida cornice del Palaghiaccio di Folgaria si è svolta la Finale nazionale del Campionato d’Insieme Gold, in cui la società Ginnastica Skill Canegrate è scesa in pedana con le sue due squadre.

Le gare

Nella categoria Giovanile, la squadra composta da Giorgia Zanelli, Sofia Splendore, Alice Dell’Orto, Diana Piteri e Chiara Bertelli, impegnate sulle note di Spiderman nell’esercizio alle 5 palle, hanno convinto i giudici con un’esecuzione pulita e grintosa, ottenendo una buonissima 24esima posizione assoluta su ben 61 squadre partecipanti.

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Nella categoria Open, nuovamente con un esercizio alle 5 palle, sono scese in pedana Gaia Tandin, Agata Lucchini, Noemi Turchetti, Elisa Santalini e Sofia Nebuloni, che purtroppo non riescono a mostrare completamente tutto il loro potenziale a causa di alcune perdite di attrezzo che compromettono il risultato finale. La squadra ha comunque messo in luce grandi miglioramenti, sia a livello tecnico sia a livello espressivo.

La società Ginnastica Skill ha espresso grande soddisfazione e orgoglio per la presenza delle proprie ginnaste in un contesto così importante, ripagando l’impegno e il duro lavoro svolto giornalmente da atlete e tecniche con passione e determinazione.