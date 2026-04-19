Skill al Campionato a squadre di serie D

Le atlete della società ginnastica Skill Canegrate sono scese in pedana ad Albiate, dove si è disputata la gara a squadre del Campionato di serie D del settore Silver della ginnastica ritmica.

Le atlete della società ginnastica Skill Canegrate sono scese in pedana ad Albiate (in provincia di Monza e Brianza), dove si è disputata la gara a squadre del Campionato di serie D del settore Silver della ginnastica ritmica.

La gara

L’esordio in questa competizione è stato buono, nonostante alcune imprecisioni e qualche sfortunato errore, tutte le skilline in gara hanno ottenuto posizioni di rilievo.

Nella categoria LB Allieve arriva un bellissimo e meritato terzo posto, ottenuto con un coinvolgente esercizio dalla squadra composta da Emma Sidoti, Giorgia Borroni, Zoe Mingardo e Maya Tamagni. Terzo posto anche nella coppia al cerchio, composta da Emma e Giorgia.

Nella stessa categoria la squadra composta da Giorgia Paccanelli, Greta Sardone, Nicole Muscò, Ginevra Parrella, Elisa Pucci e Rebecca De Simone ottiene il 19° posto su ben 32 squadre partecipanti.

Nella categoria LC Allieve la squadra composta da Martina Mariuzzo, Vera Olgiati, Clara Sandri, Agnese Fornara, Giada Donadio, Marta Zoia e Sophie Morandi raggiunge il nono posto in classifica su 17 squadre. La coppia in successione, formata da Marta alla palla e Sophie al nastro, ottiene il 2° punteggio.

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Le categorie Open

Nella categoria LC Open la squadra composta da Asia Giannella, Marta Restelli, Melissa Panetta, Eleonora Baratto e Marta Croci, tra le più

giovani atlete presenti per il primo anno in questa categoria, ottiene un ottimo quinto posto. La coppia in successione, formata da Eleonora al nastro e Marta alla palla, conquista il miglior punteggio della gara.

Nella stessa categoria 14° posto per la squadra composta da Martina Stirparo, Ginevra Lampugnani, Gaia Conte e Giorgia Biondi, anche loro al primo anno tra le Open.

Nella categoria LD Open la squadra composta da Carlotta Barile, Sara Usai, Melania Lauria Cortesi, Emma Parini, Noemi Liardo, Carolina Cappellotto e Rachele Monaco raggiunge il 5° posto.