Sconfitta nella semifinale playoff per i Frogs Legnano che hanno onorato il loro campionato.

Si ferma ai playoff il sogno dei Frogs Legnano

Si è tenuta ieri sera a Firenze la semifinale del Campionato IFL in cui i FROGS Legnano, sotto un sole cocente e di fronte a un folto e rumoreggiante pubblico viola, hanno affrontato i Guelfi per il passaggio alla finale dell’Italian Bowl. Partita conclusa con un 35 – 23 a favore dei Guelfi, e che ha rispettato le aspettative per intensità e colpi di scena, in ragione del valore delle due squadre in campo.

I FROGS Legnano, nonostante le non perfette condizioni di molti giocatori chiave dopo la Wild Card contro i Giaguari, sono partiti subito determinati contenendo l’aggressivo attacco gigliato e mettendo a segno due splendidi touchdown nel secondo quarto, prima con un passaggio di Luke Zahradka (#7) e una bellissima ricezione in endzone di Niccolò Pulsinelli (#13), poi con una corsa personale di 10 yard del QB numero 7. Entrambi trasformati dal calcio di Lorenzo Gioco (#21). I Guelfi reagiscono e poco prima dell’intervallo entrano in endzone. Si va dunque all’intervallo sul 14 – 7 per i neroargento.

Il secondo tempo della partita

Alla ripresa la partita si fa più complessa, con diversi colpi di scena nei drive e nelle decisioni arbitrali (tra cui ben quattro ricezioni negate ai neroargento nella seconda metà di gioco, di cui due in endzone). Legnano inizia a subire alcuni infortuni, tra cui due elementi chiave della difesa, Antonio Gianera (#2) e l’import Isaiah Pierre (#0). I Guelfi si portano quindi in pari con un touchdown e poi in vantaggio grazie a un intercetto riportato in endzone e a un ulteriore touchdown. I FROGS non hanno intenzione di mollare e riescono a mettere a segno un altro touchdown di Pulsinelli su pass di Zahradka al termine del terzo quarto. La conversione purtroppo non riesce. Un quarto quarto ancora molto combattuto vede ancora i FROGS lottare per bucare la difesa avversaria, riuscendo a mettere a segno però solo un field goal calciato da Gioco. Un touchdown gigliato negli ultimi minuti chiude la partita, fermando i FROGS Legnano alla semifinale, dopo una stagione importante che li colloca nella rosa delle squadre più forti del Campionato.

Il commento alla partita