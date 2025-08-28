Si è alzato il sipario sulla stagione dei Knights Legnano

Basket

Nella prima amichevole stagionale I Knights Legnano battono il Social Osa Milano davanti a 300 spettatori curiosi

Prima amichevole per i Knights che affrontano e battono la Social Osa Milano, nel test match inaugurale della stagione 2025-2026.

Al via la stagione

Knights Palace con circa 300 tifosi curiosi per una squadra rinnovata per 6/10, ma con cambi contingentati per coach Piazza che regala 20 minuti in campo ad ogni Knights.

Il primo quarto si apre con i primi punti della Social Osa, ma dopo qualche azione di ambientamento, i Knights prendono un buon vantaggio che riescono a confermare chiudendo, con un buon ritmo e difesa a tutto campo, il primo quarto sul 26-15.

I minutaggi contingentati con nessuno sopra i 20 minuti di utilizzo, permette a coach Piazza diversi quintetti con tanto dinamismo e con una difesa pressante che aumenta il ritmo, producendo parecchi contropiedi e tiri in sovrannumero.

Anche il secondo quarto è per Legnano per 29-19 che sommato fa 55-34 al 20'.

Il secondo tempo

Terzo quarto in cui inevitabilmente il ritmo cala e la stanchezza da preparazione, inizia a farsi sentire.

Le percentuali si iniziano a sporcare, anche se, dopo un primo allungo della Social Osa, i Knights riescono a riprendere il comando fino al 30’ quando il tabellone segna 77-51

Ultimo quarto piuttosto difficile per entrambe le squadre che, fino al 35’, segnano solo 9 punti combinati.

Alla fine la gara finisce 91-72 per Legnano che vince 3 quarti su 4, ma in generale gioca in scioltezza e con belle azioni corali fino a quando le gambe hanno girato bene.

Una buona amichevole che è servita, sicuramente per testare i primi giochi introdotti nell’ultima settimana e per avere un’idea delle chimiche, che potranno instaurarsi nei prossimi mesi.

Una vittoria che dà morale e ulteriori spunti allo staff, per la preparazione della gara di sabato a Desio, dove ci sarà anche l’occasione per ricordare un amico del Legnano Basket e dell’Aurora.

I tabellini

Legnano: De Capitani 8, Riva ne, Scali 13, Quinti 4, Oboe 10, Pirovano 9, Cizauskas 10, Stepanovic 6 Sodero 8, Ferioli 2, Mastroianni 21, Calleri 1

Rimbalzi: 36 (Mastroianni 7); Assist 23 (Cizauskas 9), Palle recuperate 15 (Oboe 4)

Social Osa: Macchi 8, Bossola 10, Siepi 10, Nasini 4, Colombo 2, Villa 11, Conte 7, Di Franco 5, Maspero 15

Rimbalzi 25 (Siepi 6); Assist 7 (Villa 3); Palle recuperate 8 (Più giocatori i a 2)