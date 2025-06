Sabato 7 giugno, al Velodromo Vigorelli di Milano, andrà in scena il primo appuntamento con i playoff del Campionato Italiano IFL 2025: i FROGS Legnano, quali secondi classificati nel Girone A, affronteranno i Giaguari Torino, in terza posizione nel Girone B.

Si avvicinano i playoff per i Frogs di Legnano

La vincente andrà a Firenze a misurarsi con i Guelfi, team di testa del Girone B, sabato 14 giugno, nel percorso verso la finale, l’Italian Bowl, che si giocherà negli Stati Uniti, a Toledo in Ohio.

“Scordiamoci il campionato, i playoff sono un capitolo differente” dichiara Ettore Guarneri, presidente FROGS Legnano. “Credo che abbiamo fatto un’ottima stagione, specialmente in un girone molto competitivo. Ma adesso il livello si alza, da adesso non c’è un’altra possibilità: o si vince o si è fuori, e nessuno vuole stare fuori. I ragazzi con il coaching staff stanno lavorando intensamente e ce la metteremo tutta per andare fino in fondo”.

Di seguito i dettagli della partita di Wild Card:

FROGS Legnano vs Giaguari Torino

Sabato 7 giugno

Velodromo Vigorelli - Milano

Kick Off ore 17:00