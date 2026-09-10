Si alza il sipario sulla Coppa Bernocchi, Legnano si prepara alla sua classica

È stata presentata questa mattina, al 39° piano di Palazzo Lombardia, la nuova edizione del Trittico Lombardo, uno degli appuntamenti più rappresentativi del ciclismo italiano, che riunisce Coppa Bernocchi, Coppa Agostoni e Tre Valli Varesine.

Alla presenza del Sottosegretario di Regione Lombardia Federica Picchi, delle autorità regionali e dei rappresentanti dei Comuni coinvolti, i presidenti delle tre società organizzatrici hanno illustrato le rispettive gare, che nel 2026 raggiungono complessivamente 291 edizioni: 107 per la Coppa Bernocchi, 79 per la Coppa Agostoni e 105 per la Tre Valli Varesine. Un patrimonio sportivo e organizzativo che rappresenta una parte importante della storia della Lombardia e dei suoi territori.

La Coppa Bernocchi e la U.S. Legnanese 1913

Per U.S. Legnanese 1913 è intervenuto il presidente Luca Roveda, che ha presentato la 107ª Coppa Bernocchi, in programma lunedì 5 ottobre.

«Parlare della Coppa Bernocchi significa parlare di Legnano. È una corsa nata nel 1919, cresciuta insieme alla città e diventata, anno dopo anno, parte della sua identità. E dietro la Bernocchi c’è una società, la U.S. Legnanese, che da oltre un secolo accompagna la storia sportiva e sociale di Legnano».

Un legame ancora più significativo nel 2026, anno dell’850° anniversario della Battaglia di Legnano, nel quale storia sportiva e storia cittadina si incontrano in modo particolare. La U.S. Legnanese 1913 rappresenta infatti da più di un secolo un punto di riferimento non soltanto per il ciclismo, ma per l’intero territorio. La Coppa Bernocchi ne è l’evento più conosciuto a livello internazionale, ma l’attività della società si sviluppa durante tutto l’anno attraverso iniziative sportive, manifestazioni cittadine e progetti capaci di coinvolgere migliaia di persone. Nel calendario 2026 figurano, tra gli altri, la Targa d’Oro Città di Legnano, il GP Pino Cozzi, la StraLegnanese, la StraLegnanese by Night e numerose attività dedicate alla promozione dello sport.

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Istituzioni, partner e valore per la città

Alla conferenza stampa è intervenuto anche l’Assessore allo Sport del Comune di Legnano Guido Bragato, che ha sottolineato il valore della U.S. Legnanese per la città e il ruolo che la società continua a svolgere nella promozione dello sport e dell’identità legnanese.

Presenti inoltre alcuni partner della società, tra i quali Andrea Paternostro, che realizza il brillante destinato al vincitore della classifica complessiva del Trittico Lombardo, e Domenico Ditto di Società Energetica Italiana.

Il livello sportivo della Bernocchi

Sul piano sportivo, la Coppa Bernocchi si conferma manifestazione di altissimo livello internazionale. La gara, inserita nel calendario UCI ProSeries, conta già 15 squadre WorldTour iscritte. Il percorso sarà di 174 chilometri e riproporrà il tradizionale circuito della Valle Olona, con il Piccolo Stelvio e la Caramamma, prima del rientro a Legnano e dell’arrivo in via XX Settembre.

Nel corso dell’incontro è stato evidenziato anche il valore economico e promozionale delle grandi gare ciclistiche. Il Sottosegretario Federica Picchi ha ricordato come questi eventi siano capaci non soltanto di offrire spettacolo sportivo, ma anche di mettere in relazione istituzioni, imprese e territori, generando opportunità di networking e ricadute concrete sulle comunità locali.

Bike economy e tutela del Trittico

Un concetto ripreso anche dal presidente Roveda: «Queste gare non producono soltanto sport. Portano persone, immagini e attenzione sui nostri Comuni e sostengono turismo, ospitalità, commercio e servizi. È la bike economy: la bicicletta come motore concreto di sviluppo e promozione del territorio».

Ampio spazio, infine, al tema della collocazione internazionale del Trittico Lombardo. Per il secondo anno consecutivo, infatti, i Campionati Europei si sovrappongono alla settimana delle tre gare lombarde. Sul tema sono intervenuti anche Andrea De Luca vice direttore RAI Sport e il Sottosegretario Picchi, auspicando un confronto con i vertici federali e con le istituzioni sportive per tutelare una settimana che rappresenta da decenni uno dei momenti più importanti del ciclismo italiano.

«Non chiediamo privilegi – ha concluso Roveda – ma rispetto e tutela per eventi che hanno costruito la storia dei nostri territori».

L’appuntamento con la 107ª Coppa Bernocchi è per lunedì 5 ottobre 2026 a Legnano.