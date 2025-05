Crocevia decisivo per la Fo.Co.L Legnano, che domani scenderà in campo al PalaVolley per affrontare la Libellula Bra in un match che vale molto più di tre punti. Dopo la sconfitta per 3-1 dell’andata in terra piemontese, le biancorosse avranno l’occasione di riscattarsi e, soprattutto, di rilanciare le proprie ambizioni playoff, distanti soltanto tre lunghezze.

Sfida play off per la Focol contro Libellula Bra

Sarà fondamentale non solo conquistare la vittoria, ma anche tenere d’occhio i risultati delle dirette concorrenti, in una corsa serrata che vede coinvolte diverse squadre raccolte in pochi punti. Il finale di stagione è ormai alle porte, e ogni match può fare la differenza tra un sogno coltivato fino in fondo e un obiettivo solo sfiorato.

La squadra di coach Tettamanti è chiamata a una prova di forza, carattere e determinazione: serve una prestazione solida, concreta, e l’appoggio del pubblico legnanese potrà essere ancora una volta l’arma in più per spingere le ragazze verso il risultato.

Il momento è quello giusto: la Fo.Co.L ha tutte le carte in regola per giocarsela fino alla fine. E tutto parte da domani.

Voci Biancorosse

Coach Mauro Tettamanti:

“Ci aspettiamo un Bra molto determinato, che sta giocando bene e sta mantenendo la tipologia di gioco che abbiamo visto all’andata con un buon collettivo, un gioco rapido e un punto di riferimento nell’opposto. Noi siamo diverse rispetto a quel perido, oltre al fatto di giocare in casa e vogliamo mostrare quello che siamo in grado di fare. Rispetto al campionato stiamo andando avanti mettendo sempre un mattoncino alla volta sopra l’altro, partita dopo partita, non guardiamo troppo il famoso terzo posto. Chiaramente poi rosicchiando posti in classifica man mano ci si avvicina e non è così lontano. Siamo dove le ragazze si meritano, il loro valore è da primi posti della classifica e questo è bello e ci ha permesso di mantenere un clima di agonismo in settimana, siamo contenti ma non ci basta. Vogliamo arrivare in fondo senza rimpianti e rimorsi, siamo pronti a dare battaglia, vedendo poi ovviamente cosa succederà sugli altri campi”

L’appuntamento è in orario pomeridiano: si gioca alle 16.00 di sabato 3 maggio!