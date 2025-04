Sfida fra Saronno e Legnano: vietata la vendita dei biglietti per i residenti in provincia di Milano

Sfida a porte aperte fra Saronno e Legnano ma per ragioni di sicurezza non sarà possibile acquistare i biglietti per i residenti in provincia di Milano.

Il Questore di Varese, visto il rischio di possibili scontri fra le tifoserie, ha deciso di porre delle restrizioni alla sfida di campionato: non è stato imposto lo scontro a porte chiuse, ma per limitare l'acquisto di biglietti da parte di tifosi legnanesi è stato deciso di non vendere tagliandi a chi risiede nella provincia di Milano.

Il comunicato della società

"Domenica 27 aprile, fischio d’inizio alle 15.30 allo stadio Colombo-Gianetti di Saronno per Fbc-Legnano. Non mancate per sostenere i nostri ragazzi.

Comunicazione importante: come da disposizione del prefetto di Varese, in occasione della partita è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Milano. Tale provvedimento è stato affidato all’esecuzione del questore di Varese ed è stato notificato alle società sportive interessate".