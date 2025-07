Settimo Memorial Vittorio Pino: in campo il grande softball giovanile internazionale

Settima edizione

Cinque squadre Under 19 si sfidano per onorare la memoria dello storico presidente del club legnanese scomparso nel gennaio del 2018. Tra loro due selezioni Usa e il Dream Team italo-lombardo.

Il grande softball giovanile internazionale torna in campo con la settima edizione del Memorial Vittorio Pino.

Il grande softball torna a Legnano con il Memorial Vittorio Pino

Dopo aver ospitato, nelle scorse settimane, il Campionato del mondo di softball Under 15, da oggi, giovedì 17 luglio, e fino a sabato 19 luglio cinque squadre Under 19 si sfidano sul diamante del Peppino Colombo di Legnano per onorare la memoria dello storico presidente Vittorio Pino. Tra loro due selezioni Usa e il Dream Team italo-lombardo. Le formazioni avranno la possibilità di schierare fino a tre fuori quota (escluse le lanciatrici), per offrire il massimo livello di competizione e confronto internazionale. Tra le protagoniste ci sarà il Dream Team, una squadra tutta italiana composta da giocatrici del Lucca Softball e da due atlete dei Cabs Seveso, creata per rappresentare il meglio del movimento giovanile toscano e lombardo. In campo anche la formazione U19 del Legnano, espressione del vivaio biancorosso; la selezione U19 del Milano, altra realtà di riferimento per il softball italiano; e due squadre statunitensi, le Usa Stars e le Usa Stripes, selezioni collegiali americane inserite nel circuito del Dream Team Sports Tours. Il torneo si svolgerà con una fase a girone unico seguita dalle finali per il primo e terzo posto, con partite da cinque inning (o massimo 90 minuti) e regole conformi al regolamento Fibs seniores.

Il programma delle partite sul diamante del Peppino Colombo

Alle 14 di oggi, giovedì 17, il Memorial si è aperto con la partita Dream Team contro Milano; alle 16 è toccato a Milano-Usa Stars; alle 18 si sono sfidate Dream Team e Usa Stripes. Alle 20.15 è in programma la cerimonia commemorativa in onore di Vittorio Pino, cuore simbolico del Memorial, un momento per ricordare Vittorio Pino, appassionato presidente del club legnanese scomparso nel gennaio del 2018, che ha contribuito alla crescita del baseball e del softball a Legnano. Alle 20.45 scenderanno in campo Usa Stars e Legnano.

Il programma della giornata di domani, venerdì 18 luglio, prevede alle 11 Milano-Legnano, alle 14 Legnano-Dream Team, alle 16 Usa Stripes-Milano, alle 18 Usa Stars-Dream Team, alle 20 Legnano-Usa Stripes. Sabato 19

Sabato 19 luglio alle 11 scenderanno in campo Usa Stripes e Usa Stars, alle 14 si giocherà la finale per il terzo e quarto posto, alle 16 i riflettori saranno puntati sulla finale per il primo e secondo posto.