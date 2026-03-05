La convocazione di sette atleti e atlete del Rugby Parabiago nelle Nazionali Under 18 maschile e femminile rappresenta un motivo di straordinario orgoglio per l’intero Club. Un risultato che va oltre il dato numerico e che certifica, ancora una volta, la qualità del percorso tecnico, educativo e sportivo costruito negli anni.

Sette atleti rossoblù convocati in nazionale under 18

Vestiranno la maglia azzurra con l’Italia U18 Maschile Edoardo Berchiolli, Pietro Colla, Diego Andrea Ferrazzi e Simone Invernizzi; con l’Italia U18 Femminile Zoe Cazzato, Marta Cossalter e Chiara Parato. Sette giovani che avranno l’opportunità di confrontarsi a livello internazionale nelle sfide con il Galles, appuntamenti di alto profilo nel panorama rugbistico giovanile europeo.

“Queste convocazioni non sono un episodio isolato, ma il frutto di un lavoro metodico e coerente – ci racconta Cristiano Bienati, Direttore Sportivo di Rugby Parabiago. Sono il risultato della programmazione tecnica, della competenza degli allenatori, dell’impegno dei preparatori atletici, dell’attenzione dello staff medico, del contributo dei dirigenti accompagnatori, del sostegno costante delle famiglie e di tutti coloro che lavorano per il Club ad ogni livello. Ogni persona e ogni azienda che gravita attorno a Rugby Parabiago contribuisce a costruire opportunità come questa.”

“Il Rugby Parabiago ha sempre creduto nella centralità del settore giovanile come motore di crescita sportiva e umana – aggiunge Daniele Porrino, Director of Rugby del Club. La convocazione in Nazionale non rappresenta soltanto un riconoscimento individuale per i ragazzi e le ragazze selezionati, ma una conferma della solidità del progetto formativo del club, fondato su competenza tecnica, cultura del lavoro e valori condivisi.”

La Nazionale Under 18 maschile si ritroverà venerdì 6 marzo a Formia per il raduno che durerà fino all’11, per poi trasferirsi in Galles dove il 14 marzo gli Azzurrini incontreranno la squadra gallese a Ystrad Mynach.

Quando si riunirà la nazionale

La Nazionale femminile si riunirà sempre il giorno 6 marzo a Vicenza e dopo due giorni di lavoro tecnico e tattico incontrerà nella città veneta i britannici in un test che per molte atlete rappresenterà l’esordio in campo internazionale.