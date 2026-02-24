Sessantesimo anniversario per il Legnano basket Knights

La serata si è aperta con il saluto del sindaco Lorenzo Radice, cresciuto nel vivaio dei Knights e oggi figura di spicco della città

Una serata carica di emozioni e di ricordi ha celebrato il sessantesimo anniversario di Legnano Basket Knights, riunendo dirigenti, ex giocatori, sponsor e istituzioni per ripercorrere sei decenni di storia biancorossa.

Lunedì 23 febbraio 2026 è stata l’occasione per guardare indietro e, allo stesso tempo, al futuro: circa 190 invitati si sono stretti attorno a una grande torta con 60 candeline, simbolo del lungo cammino iniziato nel 1966.

La serata si è aperta con il saluto del sindaco Lorenzo Radice, cresciuto nel vivaio dei Knights e oggi figura di spicco della città, che ha richiamato il profondo legame fra la società e il territorio legnanese.

A scandire i momenti principali della serata è stato il presidente Marco Tajana, che ha guidato gli ospiti insieme a Gaia Accoto attraverso le tappe fondamentali del club: dalla fondazione nella primavera del ’66, con la proiezione del manifesto originale, alle stagioni più recenti, tra promozioni, sfide e stagioni in categorie nazionali. Presente anche il Presidente LNP Francesco Maiorana e del Segretario Generale LNP Massimo Faraoni.

Sono intervenuti anche alcuni protagonisti delle prime fasi della storia della società, come i “padri fondatori” presenti alla cerimonia, mentre ampio spazio è stato dato ai momenti più gloriosi e alle figure che hanno segnato il percorso del club nel corso dei decenni.

Il riconoscimento a Maurizio Basilico

Uno dei momenti più intensi della serata è stato il riconoscimento a Maurizio Basilico, storico GM, premiato per oltre 25 anni di impegno e dedizione ai Knights. Il premio, consegnato a sorpresa, ha richiamato l’attenzione sul valore dei dirigenti che lavorano dietro le quinte per sostenere e far crescere la società.

La serata si è conclusa con il taglio della torta celebrativa, tra applausi e racconti, suggellando un anniversario che non è stato solo uno sguardo al passato ma anche un trampolino di lancio verso nuove sfide, sportive e sociali, per il club e per la comunità che lo sostiene.

Ringraziamo Veronica Belloni e Sara Bellini per il supporto fotografico e vi rimandiamo ai prossimi giorni per la gallery completa delle foto.