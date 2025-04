Trasferta amara per il Legnano Baseball, che sul campo della capolista Porta Mortara cede 4-2 al termine di una sfida combattuta e giocata a viso aperto fino all’ultimo inning.

Serie C di baseball: Legnano sconfitta a Novara

I ragazzi di coach Fabio Sampaolo hanno retto bene per buona parte del match, ma si sono dovuti arrendere alla rimonta dei padroni di casa.

Per cinque inning è stato un vero e proprio duello difensivo: le due squadre si sono annullate, mantenendo il punteggio sullo 0-0. Poi, al sesto, la fiammata biancorossa: il Legnano trova due punti con un attacco ben orchestrato, che sembra poter indirizzare la gara.

Ma il Porta Mortara non ci sta. A partire dal settimo inning, i novaresi cominciano a colpire con costanza, piazzando le valide decisive che li portano prima al pareggio e poi al sorpasso.

La vittoria negli inning finali

Il verdetto arriva al nono inning, con il definitivo 4-2 che sancisce la rimonta dei padroni di casa e lascia l’amaro in bocca ai legnanesi, che avevano accarezzato l’idea del colpaccio in trasferta che avrebbe potuto far dimenticare la sconfitta interna di una settimana prima contro il Saronno.

Un doppio passo falso che complica le cose per Legnano, che non nasconde ambizioni di promozione.

La classifica dopo le prime due giornate deve Porta Mortara, Saronno e Buffaloes Bovisio al comando a punteggio pieno, con Legnano ancora al palo. Il prossimo appuntamento domenica 27 aprile, quando dopo la pausa Pasquale al "Peppino Colombo" arriveranno gli Athletics Novara, attualmente a centro classifica con una vittoria (contro Genova) ed una sconfitta (veloce derby con Porta Mortara).