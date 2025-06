In un assolato pomeriggio di giugno, il campo “Peppino Colombo” ha fatto da cornice a una delle imprese più significative della stagione per il Legnano Baseball: con un netto 7-3, i padroni di casa hanno sconfitto la capolista Porta Mortara Novara, confermando la propria crescita e consolidando il terzo posto in classifica.

Serie C di baseball: Legnano batte anche la capolista

Dopo un avvio timido, con gli ospiti subito in vantaggio per 1-0 al primo inning, è stato la terza frazione di gioco a cambiare il volto della gara: Legnano, con una poderosa reazione, ha messo a segno 5 punti che hanno ribaltato completamente il punteggio. Solidi in difesa e cinici in attacco, i biancorossi hanno poi allungato con un punto al quinto e uno al settimo inning, mantenendo inviolato il proprio diamante nelle ultime cinque riprese.

Al termine dell’incontro, visibilmente soddisfatto, Coach Fabio Sampaolo ha commentato così la prestazione dei suoi ragazzi: "Siamo diventati la bestia nera delle capolista! Era caldo, ma abbiamo giocato davvero bene. È il frutto del lavoro costante che svolgiamo sul campo: oggi si è visto, e anche se non siamo ancora al massimo della concentrazione, questi sono segnali importanti. Non ci accontentiamo, vogliamo di più."

Un campionato pieno di insidie

Il coach ha poi sottolineato come il campionato di Serie C riservi sempre molte insidie: "È un torneo strano, ogni partita può riservare sorprese. Non puoi permetterti passi falsi. Purtroppo noi qualcuno lo abbiamo fatto: le due sconfitte iniziali ci stavano, ma quella con Vercelli potevamo e dovevamo evitarla. Ora però guardiamo avanti, partita per partita, pensando soprattutto a far crescere i ragazzi."

Con questa vittoria, il Legnano dimostra non solo di poter competere con le migliori, ma anche di avere una rosa in crescita e una mentalità sempre più matura. La corsa ai playoff è complicata, visto che non basterà vincere tutte le partite da qui alla fine della stagione, ma provarci fino all'ultimo è comunque d'obbligo per i biancorossi.