Secondo posto per il Gso volley al torneo Mimmo Bellomo: presente anche Paola Egonu

Il “Trofeo Mimmo Bellomo”, giunto alla 45esima edizione, si è svolto nel weekend alla “Soevis Arena” con la partecipazione di tre formazioni di serie A2 (Futura Volley Giovani Busto Arsizio, SSD Pallavolo Concorezzo e Volley Modena ASD) e una formazioni di B1 (GSO Villa Cortese). Intitolato alla memoria di un allenatore delle giovanili tragicamente scomparso in un incidente d’auto di rientro da una trasferta, il quadrangolare – organizzato dal consorzio Duo Volley – ha visto trionfare – per la terza volta nella storia della competizione – la Futura Volley Giovani Busto Arsizio, impostasi nella finalissima in tre set sul GSO Villa Cortese, davanti a un’ospite d’eccezione: la campionessa del mondo Paola Egonu.

Terzo posto per la Pallavolo Concorezzo che, nella finalina di consolazione, ha regolato sempre in tre set ilVolley Modena.

Mvp della manifestazione la schiacciatrice della Futura Bianca Orlandi, autrice di 33 punti in due partite.

RISULTATI

Semifinali

Villa Cortese-Modena: 3-2, Futura Busto-Concorezzo: 3-1

Finale 3°/4°

Modena-Concorezzo: 0-3

Finale 1°/2°

Villa Cortese-Futira Volley Giovani Busto Arsizio: 0-3

I TABELLINI DI TUTTE LE PARTITE

Semifinali

Villa Cortese-Modena: 3-2

(22-25, 26-24, 21-25, 28-26,15-12)

GSO VILLLA CORTESE: Elli 13, Pozzi A. 5, Ratti 17, Baldizzone 6, Shpuza 17, Lualdi 4. Franchi (L). Olivares, Camurri 3, Venegoni, Sacchetti (L). N.e.: Pozzi G., Fellegara, Cargnielutti. Coach: Massimo Lualdi.

VOLLEY MODENA ASD: Gerosa 9, Lancellotti 1, Visentin 17, Credi 9, Del Freo 17, Dodi 13. Sazzi (L). Righi, Marinucci 4, Fusco 9. N.e.: Nonnati, Zironi. Coach: Biagio Marone.

Futura Busto-Concorezzo: 3-1

(19-25, 30-28, 25-11, 25-21)

FUTURA VOLLEY BUSTO ARSIZIO: Farina 5, Maiorano 2, Longobardi 12, Rebora 11, Sassolini 4, Tkachenko 12. Blasi (L). Orlandi 20, Talarico 2, Alberti, Sormani. N.e. Taborelli, Moroni, Aina, Nella, Decaro, Lugja, Bertolini. Coach: Gianfranco Milano. Vice: Nicolò Cozzi.

PALLAVOLO CONCOREZZO: Rodic 7, Bernasconi 12, Stival 9, Bucciarelli 21, Veneriano 11,

Purashaj 3. Rocca (L). Da Pos, Bianchi 1, Ghezzi, Bizzotto. N.e.: Trevisan, Brambilla. Coach: Gilles Reali. Vice: Chiara Giussani.

Finale 3°/4° posto

Modena-Concorezzo: 0-3

(23-25, 18-25, 16-25)

VOLLEY MODENA ASD: Visentin 12, Marinucci 5, Del Freo 7, Fusco 6, Gerosa 5, Lancellotti 2,

Righi (L), Dodi 1, Sazzi 1. N.e. Credi, Nonnati, Zironi. Coach: Biagio Marone.

CLERICIAUTO CONCOREZZO: Rodic 11, Bernasconi 6, Stival, 7, Bucciarelli 16, Veneriano 9,

Purashaj 3, Rocca (L). N.e. Da P0s, Bianchi, Ghezzi, Trevisan, Bizzotto, Brambilla. Coach: Reali.

Finale 1°/2° posto

Villa Cortese-Futura Volley Busto Arsizio: 0-3

(18-25, 9-25, 15-25)

GSO VILLA CORTESE: Elli 7, Pozzi A. 2, Ratti 8, Baldizzone 3, Shpuza 5, Lualdi 1, Franchi (L),

Camurri, Venegoni. N.e.: Luoni, Pozzi G., Fellegara, Olivares, Carnielutti, Tenti. All. Massimo

Lualdi.

FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Orlandi 13, Farina 9, Maiorano 8, Tkachenko

10, Rebora 5, Sassolini 4, Blasi (L), Nella. Alberti, Sormani. N.e. Taborelli, Longobardi, Moroni,

Aina, Decaro, Lugjia, Bertolini. All. Gianfranco Milano.

IL GRAZIE DEL PRESIDENTE DELLA DUO VOLLEY LUIGI LANDONIO

Come presidente della società DuoVolley ringrazio tutte le società che hanno partecipato a questa edizione del trofeo “Mimmo Bellomo”, uno dei tornei più longevi d’Italia.

Un grazie anche agli allenatori, alle giocatrici, ai dirigenti che hanno onorato la memoria del nostro indimenticato dirigente.

E un grazie anche al pubblico che ha fatto da cornice a questo evento, reso possibile grazie al patrocinio del Comune di Castellanza, ai nostri sponsor e a tutti i collaboratori della nostra società.

E da ultimo, non certo per importanza, alla stampa che ci ha seguito in questa due giorni di volley femminile.

Arrivederci all’anno prossimo

29° MEMORIAL VERONICA FARIOLI: VINCE L’UNDER 18 DELLA FUTURA

Patrocinato dal Comune di Castellanza, con main sponsor Eurofed, la 29° edizione del Memorial “Veronica Farioli”, intitolato alla memoria di una giovanepallavolista neroverde, ha visto l’affermazione dell’Under 18 della Futura Volley Giovani, impostasi in tre set nella finalissima di domenica mattina alla “Soevis Arena” di Castellanza sulla DuoVolley nera. Sul gradino più basso del podio la Kolbe Legnano, vittoriosa sulla DuoVolley verde.

RISULTATI

Sabato 13 (semifinali)

DuoVolley nera-Kolbe Legnano: 3-1

Futura Busto-DuoVolley verde: 3-0

Domenica 14 (finali)

DuoVolley verde-Kolbe Legnano: 0-2

DuoVolley nera-Futura Busto: 0-3

IL GRAZIE DELLA DUO VOLLEY

Un sentito grazie a tutte le squadre partecipanti per l’impegno e lo spirito sportivo dimostrato, al pubblico che ha riempito gli spalti di Castellanza e a tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione. Un ringraziamento speciale a Nadia e Franco Farioli, genitori di Veronica, per aver condiviso con noi questo momento che mantiene vivo il ricordo di Veronica e la sua passione per la pallavolo.