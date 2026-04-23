Secondo podio regionale per i ginnasti GOLD della Perseverant

Torino ha ospitato la seconda prova regionale del campionato Gold Allievi individuale, e la sezione maschile della Perseverant Legnano si è fatta trovare pronta portando a casa un terzo posto nella categoria

La competizione

La gara ha impegnato i due allievi Riccardo Gariboldi e Andrea Marinoni, allenati da Riccardo Tosca, che hanno svolto una buona gara, portando a casa un sesto posto nella categoria A2 con Andrea e un quarto posto nella categoria A3 con Riccardo. Alla fine della competizione inoltre è stato premiato il podio della classificata unificata delle due prove regionali, eleggendo così il campione regionale 2026, è proprio in

questa classifica che l’atleta della Perseverant Riccardo Gariboldi ha strappato il terzo posto.

Il tecnico Riccardo Tosca, si dice piuttosto contento, è stata una gara con un po’ di errori, ma che è in linea con il percorso dei ginnasti, vedremo nei prossimi impegni se saranno capaci di massimizzare il lavoro effettuato in palestra e di strappare un pass per la finale nazionale.

I prossimi impegni per la Perseverant Maschile saranno la Zona tecnica a Fermo nelle Marche ed eventualmente la Finale Nazionale che si svolerà a Montevarchi in toscana a fine Maggio.

Da parte della società c’è un forte entusiasmo per questi ginnasti e sono tutti fiduciosi per le prossime importanti competizioni.

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Campionato Silver

A Carate Brianza si è svolta la prima prova regionale individuale, e la sezione maschile della Perseverant si è fatta trovare pronta portando a casa un terzo posto nella categoria J1.

Quasi tutto il settore maschile silver si è visto impegnato in questa competizione che è stato un primo banco di prova per molti giovani ginnasti allenati da Elena Colombo, allenatrice dei livelli LA-LB e LC.

È stata un’ottima gara che ha avuto come miglior risultato il terzo posto di David Renaud ed il quarto posto di Andrea Targa nella categoria LC, J1. Ancora degli ottimi piazzamenti da parte dei più giovani allievi del livello LB, Riccardo Dalle Fratte, Nebulosi Mattia, Teramo Thomas, Bani Francesco, Amati Jonathan, e Colombo Matteo.

Il tecnico Elena Colombo, si ritiene soddisfatta, è stata una buona prima gara, e ci sono buone prospettive per la seconda prova regionale di maggio, i ragazzi stanno lavorando con impegno e si meritano delle occasioni come questa per dimostrarlo.