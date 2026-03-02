Le atlete sono ora pronte a tornare in palestra per affinare i loro esercizi e prepararsi con grinta e determinazione

A Madignano si è svolta la 2^ prova del Campionato Individuale di Specialità per il settore Gold della Ginnastica Skill di Canegrate.

Seconda prova per le ginnaste della Skill di Canegrate

Diana Piteri, Junior 1, scende per prima in pedana, portando a termine due buone esecuzioni, ottenendo il 6° posto alla palla e il 9° posto al cerchio. La compagna Giorgia Zanelli si classifica all’8° posto alla palla e al 9° posto alle clavette, con due esercizi ben eseguiti.

Grande rientro per Alice Dell’Orto, in ripresa da un infortunio che ancora non le permette di eseguire i propri esercizi al completo, che scende in pedana alle clavette e al nastro, ottenendo il pass per la Zona Tecnica, dimostrando grande carattere e tenacia.

Podio sfiorato per Chiara Bertelli, Junior 2, che con un esercizio molto ben eseguito alla palla ottiene il 4° posto, mentre conclude al 10° posto al cerchio, a causa di alcuni errori.

Nella categoria Senior 1 Elisa Santalini, a causa di alcuni errori, termina la propria gara al 10° posto alla palla e al 9° posto alle clavette.

La compagna di squadra Sofia Nebuloni è purtroppo assente a questa competizione a causa di un infortunio.

La categoria Senior 2

Nella categoria Senior 2, la più numerosa della competizione, le atlete riescono nuovamente a distinguersi.

Agata Lucchini, nonostante una perdita su rischio, riesce a conquistare un ottimo 9° posto al cerchio su ben 24 ginnaste e l’8° posto al nastro. La compagna Gaia Tandin, raggiunge un buon 8° posto alle clavette, mentre a causa di alcune incertezze nell’esercizio al cerchio ottiene il 12° posto.

Le ginnaste sono scese in pedana con nuovi e complessi esercizi, incrementando notevolmente i livelli di difficoltà e dimostrando di essere altamente competitive.

Le atlete sono ora pronte a tornare in palestra per affinare i loro esercizi e prepararsi con grinta e determinazione per la Zona Tecnica a Castellanza, dove cercheranno di ottenere l’ambito pass per il Campionato Nazionale.